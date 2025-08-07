Maroc : un groupe hôtelier s’installe avec plusieurs adresses

Photo d'illustration (Unsplash)

Ona Hotels & Apartments, acteur en forte croissance sur le segment des vacances moyen-haut de gamme, vient de franchir une étape stratégique en annonçant son entrée sur le marché marocain. Grâce à un accord de collaboration avec Be Live Hotels, la filiale hôtelière du groupe espagnol Globalia Corporación Empresarial, l’entreprise élargit son portefeuille avec plusieurs établissements au Maroc et en Espagne, consolidant ainsi sa présence dans les îles Canaries et marquant ses premiers pas dans l’industrie hôtelière marocaine.

Trois hôtels Be Live désormais sous pavillon Ona au Maroc

L’accord signé prévoit l’exploitation de trois établissements situés dans deux destinations clés du Royaume : Marrakech, haut lieu touristique du pays, et Saïdia, station balnéaire en développement sur la côte méditerranéenne. Sont concernés :

Be Live Experience Marrakech Palmeraie (4 étoiles, 167 chambres),

Be Live Collection Marrakech Adults Only (5 étoiles, 212 chambres),

Be Live Collection Saïdia (5 étoiles, 488 chambres).

Ces hôtels passeront sous gestion d’Ona Hotels & Apartments, qui entend y appliquer son modèle axé sur l’expérience client, la flexibilité et le confort. La chaîne ambitionne ainsi de séduire une clientèle européenne et locale à la recherche d’établissements bien positionnés sur le plan tarifaire, mais offrant des prestations de qualité supérieure.

Une offensive simultanée à Tenerife

Parallèlement à son implantation au Maroc, le groupe a aussi pris en charge trois unités supplémentaires sur l’île de Tenerife, à Puerto de la Cruz :

Be Live Experience Orotava (4 étoiles, 225 chambres),

Be Live Adults Only Tenerife (4 étoiles, 337 chambres),

Be Smart Florida Plaza (appart-hôtel 3 clés, 132 logements).

Avec cette expansion, Ona Hotels consolide son ancrage aux Canaries, où il exploite désormais 15 établissements répartis entre Tenerife, Gran Canaria et Lanzarote.

Un marché marocain plus attractif que jamais

L’implantation d’Ona Hotels intervient dans un contexte particulièrement favorable pour le secteur touristique marocain. En 2024, le Maroc a franchi un seuil historique avec 17,4 millions de visiteurs, soit une progression de 20 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre place le Royaume devant des poids lourds comme l’Égypte, faisant de lui la première destination touristique d’Afrique.

Cette dynamique s’explique par des investissements massifs dans les infrastructures, un positionnement renforcé sur les marchés européens, et des politiques de promotion touristique ciblées. Marrakech et Saïdia, bien que très différentes dans leur offre – l’une tournée vers le patrimoine et la culture, l’autre vers le balnéaire et les loisirs – figurent parmi les axes de développement prioritaires pour les opérateurs internationaux.

Une stratégie d’expansion alignée sur les tendances régionales

Pour Ona Hotels, cette expansion illustre une stratégie de diversification géographique et d’adaptation aux tendances régionales. Le marché maghrébin, longtemps dominé par les opérateurs nationaux et quelques grandes enseignes internationales, attire de plus en plus d’acteurs espagnols et européens, séduits par la croissance régulière du secteur et les perspectives à long terme.

L’accord avec Be Live Hotels permet à Ona d’intégrer rapidement des unités déjà opérationnelles et bien positionnées, tout en tirant parti de la notoriété acquise par la marque Be Live dans ces zones. À moyen terme, cela pourrait ouvrir la voie à d’autres acquisitions ou à la création de nouvelles unités en Afrique du Nord, voire en Afrique subsaharienne.