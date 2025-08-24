Maroc : un vaste système de fraude mis à jour par les autorités

Photo : DR

Des investigations en cours lèvent le voile sur des pratiques douteuses qui ébranlent le système douanier. Derrière de simples opérations commerciales, des montages complexes commencent à apparaître, avec des conséquences financières majeures pour le pays.

Des mécanismes sophistiqués mis en lumière

Au fil des vérifications, les services douaniers découvrent des méthodes variées allant de la sous-déclaration de marchandises pour réduire les taxes à la surfacturation destinée à détourner les aides publiques. Ces procédés, contraires à la loi, représentent une perte estimée à plusieurs milliards de dirhams pour le Trésor.

Publicité

Les premières données mettent aussi en évidence des transferts financiers injustifiés vers l’étranger. Ces flux passent par des circuits bancaires opaques et alimentent les soupçons d’une fraude organisée à grande échelle. Certaines sociétés d’import-export seraient au centre de ce système, en falsifiant volontairement leurs factures pour accroître leurs marges.

Des villes stratégiques sous surveillance

Face à ces constats, les directions régionales de la douane à Casablanca, Tanger et Agadir intensifient les contrôles. Ces zones portuaires, essentielles pour les échanges commerciaux, concentrent désormais l’attention des enquêteurs. Les opérations consistent à croiser les documents financiers et les déclarations d’importation afin de déceler les anomalies.

Les autorités soulignent que ce dossier illustre les défis persistants du commerce international et la nécessité de renforcer la transparence dans les procédures. Les investigations devraient se poursuivre encore plusieurs mois et pourraient déboucher sur des poursuites judiciaires contre les entreprises impliquées.