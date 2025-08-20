Maroc : vers un visa obligatoire pour les ressortissants français ?

Visa Schengen

Les relations entre la France et le Maroc ont connu un regain notable, marqué par la reconnaissance parisienne du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental (au même titre que de nombreux autres pays). Une délégation française s’est même rendue récemment au Maroc pour sceller ce rapprochement stratégique.

Pourtant, cette embellie pourrait être fragilisée par des contentieux persistants, notamment la question des visas. Le Maroc s’interroge sur l’équité de sa relation avec l’Europe, et particulièrement avec la France, sur ce dossier sensible. Une situation qui va d’ailleurs à l’encontre ce qui a été observé au cours des mois derniers.

Une asymétrie qui interroge les parlementaires marocains

Le système actuel crée une inégalité criante : les Européens circulent librement au Maroc, tandis que les Marocains doivent payer des visas onéreux pour se rendre en Europe. Une manne financière pour les États européens, évaluée à plusieurs millions d’euros par an.

Les députés marocains, en particulier ceux de l’Union nationale du travail, dénoncent cette injustice. Selon eux, cette asymétrie affaiblit le Maroc sur la scène diplomatique et le prive de ressources fiscales potentielles, essentielles à son développement économique.

Vers une redéfinition des relations bilatérales ?

Face à cette situation, la pression monte au Parlement marocain pour durcir la position du gouvernement. La demande récurrente d’instaurer des visas pour les Européens illustre une volonté de rééquilibrer les échanges.

Une frustration qui, si elle persiste, pourrait rebattre les cartes des accords avec l’Union européenne et donner lieu à des « affrontements diplomatiques » impliquant des complications d’accès au sol marocain ou européen pour les ressortissants des deux régions voire, à terme, une complication des échanges commerciaux.

Pour autant, la situation n’en est pas encore à un tel degré de discussion et nul doute que partenaires européens, comme marocains, feront tout pour préserver leur bonne entente, notamment dans une période complexe, marquée par le besoin de pouvoir compter sur des partenaires politiques et économiques fiables.