Présidentielle 2016 au Bénin : Fred Houénou se dit prêt à poursuivre l’œuvre de Talon

Invité de l’émission Confidence dans le Noir sur BL TV, ce dimanche 3 août 2025, Fred Houénou, cadre du Bloc Républicain, a évoqué de manière plus explicite ses intentions politiques, affirmant sa volonté d’être candidat à la primaire de son parti en vue de la présidentielle de 2026. Face au journaliste Takou, il a esquissé les grandes lignes de son projet tout en réaffirmant sa fidélité à l’héritage de Patrice Talon.

« Nous avons aujourd’hui stabilisé un État, consolidé des institutions fortes. Le défi désormais, c’est la transformation de notre peuple », a-t-il déclaré, appelant à un débat clair et sincère sur le bilan des 65 ans de souveraineté nationale, et plus particulièrement sur les dix dernières années de gouvernance. Il considère que le prochain cycle politique doit prolonger les acquis de l’actuelle majorité, même en l’absence de Patrice Talon. « En son absence, je veux bien, avec ses conseils et son soutien, être celui qui poursuit l’œuvre », a-t-il affirmé.

Se décrivant comme un acteur engagé depuis deux décennies dans la sphère politique, Fred Houénou a insisté sur la nécessité de sortir des formats classiques de sélection des prétendants au fauteuil présidentiel. « Je ne suis pas un accident de la politique. Ça fait 20 ans que je suis dans le circuit. Ce que les Béninois cherchent aujourd’hui, ce n’est pas un titre, mais une vision », a-t-il martelé, s’opposant implicitement à l’idée que seuls les anciens ministres, députés ou présidents d’institutions soient légitimes à briguer la magistrature suprême.

Son projet, actuellement à l’étude au sein du Bloc Républicain, n’est, selon lui, qu’une base de réflexion ouverte aux amendements du parti. « Ce n’est pas un projet figé. Le parti a toute la latitude de l’analyser, de le corriger ou d’en retirer ce qu’il souhaite, en fonction de notre ligne politique et de nos orientations », a-t-il précisé. Interrogé sur une éventuelle confrontation publique avec d’autres prétendants, dont Bertin Coovi, Fred Houénou s’est dit favorable à un débat à trois : « Si vous m’invitez à échanger avec Dr Coovi ou avec qui que ce soit, je me rendrai disponible. »