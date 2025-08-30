,

Recrutement à la Douane béninoise : Liste complète des candidats retenus pour le sport

Armel Tognon

Crédit photo : M.A pour LNT

La Direction Générale des Douanes (DGD) a rendu publics les résultats définitifs de l’étude des dossiers pour le concours de recrutement de 150 fonctionnaires des douanes. L’annonce a été faite ce vendredi à travers un communiqué officiel. Les candidats retenus peuvent consulter la liste des admis sur le portail dédié (https://concours.douanes.gouv.bj) ou via leurs boîtes électroniques personnelles.

Conformément au calendrier, les postulants aux postes de contrôleurs et de préposés des douanes sont convoqués pour les épreuves sportives prévues les 1er et 2 septembre 2025, à partir de 7 heures. Pour le bon déroulement de cette phase, plusieurs centres de composition ont été désignés à travers le pays :

  • Atacora-Donga : CEG1 Natitingou
  • Borgou-Alibori : Lycée Mathieu Bouké de Parakou
  • Zou-Collines : CEG2 Abomey
  • Mono-Couffo : Stade municipal omnisport de Lokossa
  • Ouémé-Plateau : Lycée Béhanzin de Porto-Novo
  • Atlantique-Littoral : CEG Sainte Rita de Cotonou

La DGD invite les candidats à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de se présenter à leurs centres respectifs aux dates indiquées. Elle rappelle également que toute information complémentaire peut être obtenue auprès de ses services centraux ou de ses directions régionales.

