Réserves de change au Maghreb : la diaspora de ce pays renforce son importance

Dinar tunisien (Ph. Kapitalis)

Les réserves de change jouent un rôle central dans la santé financière d’un État, permettant de garantir le paiement des importations, de soutenir la monnaie nationale et de rassurer les investisseurs. Pour la Tunisie, ces ressources constituent un filet de sécurité face aux fluctuations des marchés internationaux et aux besoins en devises.

Transferts de la diaspora : un moteur de liquidité

Les envois de fonds des Tunisiens installés à l’étranger se sont élevés à 4,6 milliards de dinars pour le premier semestre 2025, enregistrant une progression de 8,2 % par rapport à la période équivalente en 2024. Ces transferts constituent une source importante de devises, soutenant à la fois la stabilité des réserves et le financement des importations. Aujourd’hui, ils représentent une contribution majeure à l’économie extérieure, au même titre que d’autres revenus traditionnels du pays.

Le tourisme et la consolidation des réserves

Les activités liées au tourisme ont rapporté 3,899 milliards de dinars au 20 juillet 2025, renforçant significativement l’apport en devises étrangères. Cette hausse reflète une reprise graduelle du secteur et une attractivité renouvelée des destinations tunisiennes. L’accumulation des recettes touristiques, combinée aux transferts envoyés par la diaspora, a permis de porter les réserves de change à 24,231 milliards de dinars, offrant ainsi une couverture de 105 jours d’importations.

Réduction des importations et diversification des recettes

Outre les apports extérieurs, la Tunisie a limité ses importations de produits de base d’après l’Observatoire national de l’agriculture (ONAGRI), contribuant directement à l’amélioration de son solde en devises. Cette stratégie vise à mieux équilibrer les comptes extérieurs et à renforcer la résilience de l’économie nationale. Les analystes signalent que la diversification des sources de revenus reste un défi, et que les flux touristiques et diaspora sont essentiels pour soutenir cette trajectoire.

La Tunisie consolide ainsi ses réserves de change à partir de plusieurs leviers, principalement les transferts de la diaspora et les recettes touristiques, assurant une couverture solide pour ses besoins d’importation.