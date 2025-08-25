Sahara occidental : Guterres salue le soutien international au plan d’autonomie du Maroc

Antonio Gueterres ((Photo IANS)

Le Sahara Occidental, cette région qui traverse plus de quatre décennies d’instabilité, reste l’un des conflits les plus complexes du monde. Ce territoire, riche en ressources naturelles, fait l’objet d’une dispute entre le Maroc et le Front Polisario, soutenu par l’Algérie. Alors que la communauté internationale semble de plus en plus préoccupée par l’évolution de la situation, un récent tournant diplomatique a fait surface, avec la reconnaissance par la France et le Royaume-Uni du plan d’autonomie marocain.

La reconnaissance du plan d’autonomie : un pas significatif

Récemment, la position des puissances européennes sur le Sahara Occidental a pris une tournure nouvelle. Le Royaume-Uni et la France, deux membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, ont reconnu le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme une base de solution. Cette évolution marque une étape importante dans la diplomatie internationale sur le dossier. Si cette reconnaissance ne constitue pas une approbation totale du plan marocain, elle ouvre la voie à de nouvelles discussions.

Publicité

L’ONU : le rôle crucial de l’organisation internationale

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a exprimé une préoccupation croissante sur la situation au Sahara Occidental, dans un rapport présenté aux membres du Conseil de sécurité. Bien que ne prenant pas parti, Guterres a souligné que le soutien de deux grandes puissances comme la France et le Royaume-Uni pourrait être le catalyseur nécessaire pour entamer un processus de paix durable.

Dans ce rapport dont à fait cas le360, Guterres alerte sur le fait que la détérioration continue de la situation constitue une menace pour la paix et la sécurité régionale. Il appelle à une reprise des négociations, soulignant que l’inaction prolongée pourrait provoquer une nouvelle escalade, avec des conséquences dramatiques pour les populations locales et la stabilité du Maghreb.

La reconnaissance par la France et le Royaume-Uni du plan d’autonomie marocain pourrait, en théorie, servir de point de départ pour de nouvelles discussions sous l’égide des Nations Unies. Cependant, la solution ne peut se réduire à une simple reconnaissance de ce plan. Il est crucial d’impliquer tous les acteurs régionaux, y compris l’Algérie et le Front Polisario, dans un dialogue constructif. La diplomatie internationale a désormais la responsabilité de travailler avec les parties concernées pour éviter toute escalade et parvenir à une solution viable.