Sahara occidental : les succès s’enchaînent pour le Maroc

À Yokohama, le Japon a rappelé sa position de non-reconnaissance concernant le Sahara occidental lors des travaux préparatoires de la TICAD-9. L’Union africaine, coorganisatrice de l’événement, avait pour sa part invité l’ensemble de ses membres, amenant Tokyo à préciser sa ligne diplomatique.

La position japonaise réitérée lors de la TICAD-9

La réunion préparatoire à la 9e Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique a été l’occasion pour le Japon de réaffirmer son approche. Le ministre des Affaires étrangères Takeshi Iwaya a indiqué que la politique japonaise restait inchangée et que la participation de certains acteurs invités par l’Union africaine ne modifiait en rien cette orientation. Tokyo a insisté sur le fait qu’il appartenait à la Commission de l’UA d’adresser les invitations à ses membres.

Cette clarification reflète la volonté japonaise de maintenir une distinction entre son rôle d’hôte et celui de coorganisateur avec l’Union africaine. Elle souligne également l’importance, pour Tokyo, de rappeler publiquement ses positions dans un cadre où se croisent enjeux de développement et questions politiques sensibles.

Un contexte marqué par de nouveaux soutiens au Maroc

Au-delà de cet épisode, le dossier du Sahara occidental connaît une évolution notable sur le plan diplomatique. Ces derniers mois, plusieurs États tels que la France, l’Espagne et le Royaume-Uni ont annoncé leur soutien au plan d’autonomie présenté par le Maroc, considéré par eux comme une base sérieuse et crédible pour une issue politique.

Selon des données évoquées dans les instances onusiennes, plus de 118 pays soutiennent désormais l’initiative marocaine. Ce renforcement du soutien international illustre une tendance de plus en plus marquée dans les relations diplomatiques autour de la question du Sahara occidental.

La TICAD-9, dont les travaux se poursuivent, apparaît ainsi comme un lieu où les priorités économiques et sociales de l’Afrique se superposent à des débats diplomatiques de long terme.