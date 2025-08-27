Santé et vieillissement : quel est l’âge où le corps bascule vraiment ?

Des chercheurs ont identifié une étape clé où le vieillissement s’accélère nettement. Publiée dans la revue Cell, leur étude met en lumière un moment charnière qui ne touche pas tous les organes de la même façon. Cette découverte pourrait ouvrir la voie à de nouvelles stratégies de prévention.

Un tournant biologique autour de la cinquantaine

L’équipe de l’Académie chinoise des sciences a mis en évidence un point d’inflexion autour de 50 ans. À cet âge, le déclin biologique s’accentue, mais avec des rythmes différents selon les organes. La glande surrénale montre des altérations dès la trentaine, alors que les vaisseaux sanguins, tels que l’aorte, subissent des changements plus marqués entre 45 et 55 ans.

Les chercheurs estiment que ces découvertes pourraient améliorer le suivi médical. En identifiant les âges les plus sensibles, il deviendrait possible d’adapter les bilans de santé et les traitements préventifs. Ce travail s’inscrit dans un courant de recherche plus large, qui étudie les transformations biologiques liées à l’âge pour anticiper l’apparition de maladies chroniques.

Vieillir, un processus par étapes

Le vieillissement résulte d’un ensemble de mécanismes : ralentissement de la régénération cellulaire, accumulation de dommages moléculaires, perte de masse musculaire ou encore diminution des défenses immunitaires. Si ce processus est progressif, il ne suit pas une trajectoire uniforme. Des phases d’accélération surviennent, marquant des étapes critiques.

D’autres travaux avaient déjà observé des « sauts » biologiques autour de la quarantaine et de la soixantaine. L’étude publiée dans Cell confirme cette idée en précisant le rôle de certains organes et protéines dans l’accélération du déclin. Ces résultats renforcent l’idée que le vieillissement doit être considéré comme une succession de seuils biologiques.

Les chercheurs soulignent que ce type d’approche permet de mieux comprendre les mécanismes du vieillissement et d’ouvrir la voie à des actions ciblées pour préserver la santé plus longtemps.