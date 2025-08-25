Sénégal : Abass Fall élu nouveau maire de Dakar

photo d'illustration

Le Conseil municipal de Dakar a désigné ce lundi son nouveau maire. Abass Fall, membre du Pastef et actuel ministre du Travail, a remporté le scrutin avec 49 voix. Cette élection met fin à l’intérim assuré par Ngoné Mbengue, mais s’inscrit dans un climat politique marqué par des recompositions et un recours encore pendant devant la Cour suprême.

Un vote décisif pour la capitale

Réunis à l’Hôtel de Ville, les conseillers municipaux ont porté leur choix sur Abass Fall, qui a obtenu 49 voix. Ngoné Mbengue, candidate de Taxawu Sénégal et maire intérimaire depuis décembre 2024, a rassemblé 30 suffrages. Mouhamed Massamba Seye a recueilli 8 voix, tandis que Daouda Gueye n’en a obtenu qu’une seule.

Cette élection intervient après plusieurs mois de transition. Depuis la révocation de Barthélémy Dias, la capitale sénégalaise vivait sous la direction intérimaire de Ngoné Mbengue. La séance de décembre 2024, présidée pour la première fois par celle-ci, avait marqué le début d’une phase institutionnelle sensible. La désignation d’un maire élu était donc attendue pour stabiliser la gouvernance locale et clarifier le rapport de forces politiques.

Des enjeux de cumul et d’alliances

L’accession d’Abass Fall à la tête de la ville relance le débat sur le cumul de fonctions. Également ministre du Travail et de l’Emploi, il devra vraisemblablement quitter ses responsabilités gouvernementales pour se consacrer exclusivement à la mairie, conformément aux règles qui proscrivent le cumul des postes exécutifs. Cette situation devrait être rapidement clarifiée, comme l’ont déjà souligné des observateurs lors d’élections municipales similaires.

La candidature de Ngoné Mbengue illustre pour sa part la stratégie de Khalifa Sall et de sa coalition Taxawu Sénégal, dont l’influence demeure visible au sein du Conseil municipal. Cependant, les résultats confirment un affaiblissement relatif des alliances traditionnelles et une recomposition du paysage politique local. Le recours introduit par Barthélémy Dias devant la Cour suprême ajoute une part d’incertitude à ce nouvel équilibre, laissant ouverte la possibilité d’évolutions judiciaires dans les prochaines semaines.

L’élection d’Abass Fall marque ainsi une étape décisive dans la gouvernance de la capitale du Sénégal, appelée à entrer dans une nouvelle phase politique.