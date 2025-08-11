Sénégal : Africaines des clubs, Jaraaf et Génération Foot connaissent leurs adversaires

Photo Unsplash

Le football sénégalais s’apprête à renouer avec les grandes soirées africaines, porté par l’héritage de ses clubs historiques. L’ASC Jaraaf reste le porte-étendard des participations en Ligue des champions, avec treize apparitions et plus d’une cinquantaine de rencontres disputées sur la scène continentale. L’ASC Jeanne d’Arc, elle, demeure dans les mémoires comme le seul club sénégalais à avoir atteint à la fois la finale de la CAF Cup en 1998 et les demi-finales de la Ligue des champions en 2004. Cette tradition d’exigence et d’ambition est désormais reprise par de nouvelles générations prêtes à écrire leur propre histoire.

Le Jaraaf en quête de la scène principale

Champion du Sénégal, le Jaraaf de Dakar débutera sa campagne de Ligue des champions face à la Colombe Sportive du Sud du Cameroun. Le premier acte se jouera à l’extérieur, les 19 ou 20 septembre, avant un retour à domicile entre le 26 et le 28 septembre. En cas de qualification, les Dakarois affronteront le vainqueur de la confrontation entre le FC Fassell (Liberia) et le MC Alger (Algérie).

Après avoir atteint la phase de groupes de la Coupe de la Confédération la saison dernière, le club ambitionne désormais de franchir le cap vers la compétition reine, un défi que peu de formations sénégalaises ont relevé.

Génération Foot face à un adversaire bien connu des académies

En Coupe de la Confédération, Génération Foot sera opposée à l’Académie Amadou Diallo de Côte d’Ivoire. Un duel entre deux centres réputés pour leur formation de jeunes talents, qui pourrait donner lieu à une opposition tactique serrée. Le club de Déni Biram Ndao sait que chaque étape franchie le rapprocherait des phases de groupes, synonyme d’exposition internationale et de gains financiers importants.

Ces confrontations préliminaires ne sont pas seulement des matchs d’accès aux compétitions africaines. Elles sont l’occasion pour les clubs sénégalais de prouver qu’ils peuvent renouer avec les exploits d’antan. Chaque déplacement, chaque but, chaque qualification est une marche supplémentaire vers le rêve de voir un club local soulever enfin un trophée continental, objectif qui échappe au pays depuis des décennies. Les supporters, eux, savent qu’en septembre, ce sont les premières pierres de cette ambition qui seront posées sur les pelouses d’Afrique.