Sénégal : Arnaques aux ventes aux enchères, un compte usurpe l’identité du DG de la Douane

Photo d'illustration : Pixabay

Sur le réseau social Facebook, une page comptant environ 6 000 abonnés attire l’attention. Elle ne suit que trois autres comptes et publie régulièrement des annonces, parfois même sponsorisées. Se présentant comme appartenant au Directeur Général de la Douane, elle s’illustre par un mélange d’éléments crédibles et trompeurs. Parmi eux, un lien renvoyant vers le CV officiel du dirigeant sur le site institutionnel, ce qui renforce l’illusion auprès des internautes non avertis.

Des promesses fallacieuses et des victimes à répétition

Le mode opératoire est toujours le même : le gestionnaire du faux compte prétend pouvoir offrir un accès privilégié à des ventes aux enchères douanières, à condition de verser des frais d’inscription. Les promesses sont présentées comme des opportunités exceptionnelles, jouant sur la confiance inspirée par l’identité usurpée.

Publicité

De nombreux utilisateurs, séduits par la perspective de bonnes affaires, se laissent convaincre et finissent par perdre leur argent. Malgré les signalements, les activités frauduleuses continuent et de nouvelles victimes sont recensées.

Une question sur l’efficacité de la riposte

La persistance de cette arnaque soulève une interrogation légitime : comment une page aussi visible, avec des annonces payantes et un nombre conséquent d’abonnés, peut-elle continuer d’opérer alors qu’elle usurpe l’identité d’un haut responsable de l’administration ?

Pour certains observateurs, il s’agit d’un test grandeur nature de la capacité des autorités, notamment de la Douane, à protéger non seulement leur image mais aussi les citoyens contre ce type de fraude. En attendant une réaction plus ferme, la prudence reste le meilleur rempart pour éviter de tomber dans ce piège numérique.