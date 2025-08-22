Sénégal : Barthélémy Dias saisit la Cour suprême pour bloquer l’élection de ce lundi

Le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, conduit par Barthélémy Dias, a déposé un recours en référé auprès de la Cour suprême. Objectif : suspendre le conseil municipal prévu le lundi 25 août 2025 pour élire un nouveau maire. L’affaire illustre un bras de fer juridique et politique autour de la gestion de la capitale.

Le recours de Dias et la bataille juridique

Le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk a notifié son recours à la maire intérimaire, à la préfecture et à l’agent judiciaire de l’État. Pour ses partisans, la vacance du poste de maire ne peut être constatée tant que la justice n’a pas tranché sur la destitution de Barthélémy Dias. Ils invoquent la Constitution, notamment l’article 102, ainsi que l’article L. 270 du Code général des collectivités.

Le camp de Dias insiste sur le principe de recours suspensif et considère que l’élection convoquée serait contraire à l’État de droit. Le bureau du conseil municipal, en fixant la date malgré ce contentieux, a suscité une vive contestation. Des observateurs soulignent que la question dépasse le cadre politique et relève désormais d’un débat sur le respect des procédures légales.

Une décision attendue de la Cour suprême

La Cour suprême doit examiner le recours de Dias d’ici le 18 septembre 2025. Ce calendrier crée une zone d’incertitude, alors que l’intérim est assuré depuis décembre 2024 par Ngoné Mbengue, première adjointe et membre de Taxawu Sénégal.

Le contexte institutionnel pourrait se compliquer : si la Cour venait à invalider le processus, la légitimité du maire éventuellement élu serait contestée, posant un défi supplémentaire pour la gouvernance municipale. Cette hypothèse est régulièrement rappelée par les soutiens de Dias et alimente les débats dans la classe politique et les médias.

Le sort du leadership à la Ville de Dakar dépend désormais de l’arbitrage de la plus haute juridiction.