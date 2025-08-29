Sénégal : Discussions avec le gouvernement sur la Maison des Nations Unies de Diamniadio

Photo de MIKE SEGAR/ Reuters

Le 28 août 2025, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères a accueilli une réunion de négociation entre l’État du Sénégal et les Nations Unies autour du projet de la Maison des Nations Unies à Diamniadio (MONUD). L’objectif : redonner un avenir à ce complexe conçu pour regrouper l’ensemble des agences onusiennes présentes dans le pays.

Des négociations pour redéfinir l’occupation du site

La rencontre a réuni, côté sénégalais, la ministre Yassine Fall, le directeur général de la SOGEPA-SN, Elimane Pouye, ainsi qu’un représentant de l’Agence judiciaire de l’État. Du côté onusien, le négociateur spécial Dr Garry Conille, ancien Premier ministre d’Haïti, était présent aux côtés d’Aminata Maïga, coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sénégal, et de plusieurs hauts responsables.

Le projet MONUD a été conçu pour accueillir à Diamniadio jusqu’à 12 bureaux régionaux des Nations Unies, qui avaient initialement manifesté leur intérêt. Mais, comme l’a rappelé Elimane Pouye sur le plateau de la chaîne 7TV, les restrictions budgétaires imposées par l’administration américaine de Donald Trump avaient conduit plusieurs agences à renoncer. Aujourd’hui, ce sont 21 agences dites « bureaux pays » qui seraient prêtes à s’y installer, sous réserve de pouvoir partager l’espace avec des ONG internationales respectant les mêmes standards de sécurité.

Un projet stratégique entre Dakar et Nairobi

Dans la presse sénégalaise, certains ont comparé le projet de Diamniadio au rôle de Nairobi, qui accueille depuis plusieurs décennies deux sièges mondiaux de l’ONU : le PNUE et ONU-Habitat. Contrairement à la capitale kényane, qui a été désignée depuis longtemps comme hub africain principal de l’organisation, Dakar reste avant tout un centre régional. Le Sénégal demeure toutefois un point d’ancrage essentiel pour l’Afrique de l’Ouest, notamment à travers le bureau de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

La relance du projet MONUD illustre la volonté de l’État sénégalais de consolider cette place stratégique et de doter Diamniadio d’un pôle international capable d’accueillir durablement les agences des Nations Unies.

Les discussions en cours devraient déterminer les modalités d’occupation du site et les garanties nécessaires pour sécuriser l’arrivée des agences.