Sénégal : Enquête et arrestations dans l’affaire du contrat d’armement de 45 milliards

Armée sénégalaise

Une société créée à Dakar en novembre 2021 a décroché, un mois plus tard, un marché public de plus de 45 milliards FCFA. Les anomalies relevées par les autorités financières ont conduit à une enquête judiciaire, marquée par des arrestations et des perquisitions.

Une entreprise éphémère au cœur d’un marché colossal

Le 30 décembre 2021, la société Lavie Commercial Brokers-SUARL, enregistrée à Dakar le 16 novembre de la même année, s’est vue attribuer par le ministère sénégalais de l’Environnement un contrat public d’une valeur de 45,3 milliards FCFA, soit environ 77 millions de dollars. Le marché portait sur l’achat de fusils d’assaut, de pistolets semi-automatiques et de munitions.

Publicité

Cette rapidité d’exécution a immédiatement suscité des interrogations. L’alerte a été donnée par la CENTIF (Cellule nationale de traitement des informations financières), qui a signalé des incohérences dans le montage. À la suite de ce signalement, le Parquet financier a saisi la Division des investigations criminelles (DIC) pour remonter la chaîne de responsabilités administratives et politiques.

Des révélations médiatiques et une procédure judiciaire complexe

L’affaire a été rendue publique en octobre 2022 par le consortium OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), en collaboration avec le journal israélien Haaretz. Ces médias ont obtenu une copie confidentielle du contrat signé en janvier 2022, confirmant que la société Lavie Commercial Brokers était liée à Aboubacar Hima, dit Petit Boubé, un homme d’affaires nigérien déjà cité dans d’autres scandales liés à l’armement.

Les suites judiciaires ont rapidement pris de l’ampleur. Trois personnes ont été placées en garde à vue dans les locaux de la DIC, selon le quotidien Libération. Deux informations judiciaires ont ensuite été ouvertes, réparties entre les 1er et 3e cabinets financiers. Des perquisitions ont été effectuées, notamment au siège de TSI, une autre société rattachée à Petit Boubé.

Ce contrat d’armement, toujours au cœur d’investigations, interroge sur les circuits financiers empruntés et sur la régularité des procédures d’attribution. Le suivi judiciaire devrait permettre d’éclairer l’opinion sur le sort des fonds engagés.