Sénégal : La Cour suprême suspend le processus électoral à la mairie de Dakar

La Cour suprême a rendu une ordonnance le 22 août 2025 concernant la mairie de Dakar. La décision gèle le vote prévu le 25 août, en attendant un examen en audience. Cette suspension marque une étape clé dans le bras de fer politique autour de la capitale sénégalaise.

Une ordonnance qui stoppe le scrutin municipal

Le 22 août 2025, la Cour suprême du Sénégal a autorisé la notification rapide d’une requête demandant la suspension d’une décision administrative prise par le Préfet de Dakar. Cette dernière, en date du 11 décembre 2024, constatait la démission d’un conseiller municipal.

Selon l’ordonnance, l’affaire sera examinée le 25 août 2025 à 9 h. Le vote initialement prévu le même jour pour élire un nouveau maire ne pourra pas se tenir tant que la Cour n’aura pas statué. Ce gel du processus empêche provisoirement toute évolution institutionnelle au sein du conseil municipal de la capitale.

Un contexte politique tendu autour de la mairie

Le mouvement Sénégal Bi Ñu Bokk, dirigé par Barthélémy Dias, avait saisi la Cour suprême en référé ce 21 août. L’objectif du recours était précisément de bloquer la séance du conseil municipal programmée pour élire un successeur à la tête de la mairie de Dakar. Ce dossier met en lumière un affrontement juridique et politique portant sur la gouvernance de la capitale, déjà marqué par des recours antérieurs.

Le débat s’inscrit dans un cadre légal défini par la loi organique n°2017-09 modifiée en 2022, qui fixe les compétences et l’indépendance de la juridiction suprême. Plusieurs acteurs de la société civile suivent de près ce contentieux, considérant qu’il illustre l’articulation entre administration territoriale et justice.

La décision de la Cour, attendue le 25 août, déterminera si la démission contestée est valide et si le processus électoral peut reprendre.