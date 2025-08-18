Sénégal : Le face-à-face Modou Lô – Sa Thiès exporté au Canada

image d'illustration/Christian Bobst

Lorsque Modou Lô a terrassé Siteu, beaucoup s’attendaient à ce qu’il enchaîne rapidement avec une nouvelle affiche. Mais le « Roc des Parcelles », fidèle à son style, a préféré cultiver le mystère. Depuis son sacre contre Eumeu Sène en 2019, le leader de Rock Énergie a bâti sa légende en choisissant ses combats avec parcimonie, comme un roi qui ne descend dans l’arène que pour des batailles à la hauteur de sa couronne. Son retour programmé contre Sa Thiès, petit frère de Balla Gaye 2, illustre parfaitement cette logique de grands rendez-vous.

Un premier duel d’images à Montréal

Le promoteur Albourakh Events a surpris plus d’un en annonçant que le premier face-à-face entre Modou Lô et Sa Thiès aura lieu à Montréal, le 18 octobre 2025. Cette rencontre médiatique se déroulera lors d’un gala organisé par Beuz Pro en partenariat avec Éric Favre, où Amanekh croisera Bacary Sakho. Jamais auparavant une confrontation d’avant-combat de cette envergure n’avait été délocalisée si loin du Sénégal.

Les organisateurs assument cette audace, y voyant un moyen d’offrir une vitrine internationale à un duel déjà qualifié de royal. Montréal servira ainsi de rampe de lancement à un combat qui fait déjà saliver toute une diaspora avide de vivre l’arène hors de ses frontières.

Une tournée médiatique avant l’arène nationale

Les promoteurs ne comptent pas s’arrêter là. Après le Canada, un second face-à-face est envisagé en France, preuve de la volonté d’exporter ce duel au-delà des frontières sénégalaises. Comme les boxeurs qui multiplient les conférences de presse mondiales avant de se retrouver sur le ring, Modou Lô et Sa Thiès vont s’offrir une véritable tournée médiatique.

Cette stratégie donne une dimension spectaculaire à la lutte sénégalaise, qui, longtemps cantonnée aux stades locaux, s’ouvre désormais à un public global. Pour les amateurs de lutte traditionnelle, c’est une manière de rappeler que ce sport, enraciné dans les terroirs, peut aussi se projeter sur les grandes scènes internationales.

Un combat royal attendu en avril 2026

Le véritable affrontement est fixé au 5 avril 2026, au lendemain de la fête de l’Indépendance, dans l’Arène nationale de Dakar. Modou Lô, auréolé de son statut de roi des arènes, défendra sa suprématie contre un Sa Thiès en quête de consécration. Pour le cadet des Sakho, ce combat représente plus qu’une simple affiche : c’est une chance de briser l’image d’éternel challenger et de rejoindre le cercle des poids lourds de l’arène. Pour le champion des Parcelles, il s’agit de prouver que son règne n’est pas seulement un héritage de victoires passées mais une domination toujours actuelle.

Ce duel annoncé dépasse la simple opposition de deux lutteurs. Il reflète l’évolution d’une discipline en quête de nouveaux publics. Reste désormais à voir si le roi des arènes conservera son trône ou si le cadet ambitieux viendra redistribuer les cartes dans une arène nationale qui s’annonce comble et en effervescence.