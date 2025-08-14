Sénégal : Le maire de Ziguinchor convoqué sur une affaire de démolition d’immeuble

photo d'illustration

Djibril Sonko, maire de Ziguinchor, n’en est pas à sa première convocation devant les enquêteurs. Le 2 juin 2025, il avait déjà été entendu par la Section de recherches de la gendarmerie au sujet d’une plainte pour détournement présumé de 27 millions de francs CFA provenant de la vente de vignettes et de tickets municipaux. À l’époque, il avait insisté sur le fait qu’il n’était interrogé qu’en sa qualité de maire, estimant que la gestion de ces fonds relevait de la responsabilité d’un agent municipal. Cet épisode avait déjà placé l’édile sous un regard attentif, alimentant les débats locaux sur la gouvernance et la transparence à la mairie.

Une démolition qui provoque un séisme local

Ce jeudi 14 août 2025, à 9 h, le maire est attendu au commissariat de Yamatogne pour répondre aux questions des enquêteurs concernant la destruction d’un bâtiment à Boucotte-Sindian, un quartier en périphérie de la ville. L’affaire prend une tournure sensible après l’arrestation de dix agents municipaux suspectés d’avoir mené l’opération sans autorisation formelle. L’onde de choc a traversé l’administration locale : plusieurs employés ont cessé le travail en signe de soutien à leurs collègues, interrompant certaines activités courantes de la mairie.

Publicité

Les syndicats de travailleurs des collectivités territoriales ont rapidement pris position, parlant d’une « criminalisation du service public », et redoutant que des décisions administratives soient traitées comme des affaires pénales, avec un risque d’entraver l’action municipale.

Des agents déjà aux arrêts

Depuis son accession à la tête de la mairie en 2024, Djibril Sonko avait annoncé un programme ambitieux axé sur la modernisation des infrastructures et le renforcement des services publics. Mais cette nouvelle affaire place son équipe dans une situation délicate : dix agents municipaux sont déjà entre les mains de la police, soupçonnés d’avoir procédé à la démolition alors que, selon la réglementation, seule la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (DSCOS) était habilitée à intervenir.

Ce point de droit renforce la portée de l’enquête et pourrait compliquer la défense du maire, les autorités cherchant à établir si l’ordre donné ou l’initiative prise dépassaient les prérogatives de la municipalité. Dans cette atmosphère tendue, chaque décision prise par l’administration locale risque désormais de se transformer en affaire judiciaire, au détriment du fonctionnement normal de la commune.