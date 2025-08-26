Sénégal : Le match des lions face au Soudan reporté de 24 heures

Photo Unsplash

Le Sénégal affrontera le Soudan à Diamniadio pour la 7ᵉ journée des éliminatoires du Mondial 2026 ce vendredi 05 septembre. Un rendez-vous clé pour consolider la première place du groupe B et poursuivre la route vers la Coupe du monde.

Un duel capital pour la qualification

L’équipe nationale du Sénégal reçoit le Soudan dans un match où chaque point pèsera lourd. Cette rencontre du groupe B pourrait reconfigurer la hiérarchie, alors que les Lions de la Teranga veulent confirmer leur statut de favoris. De son côté, le Soudan, outsider, tentera de contrarier les ambitions sénégalaises et de se relancer dans la course.

Publicité

La Fédération sénégalaise de football a insisté sur l’importance de cette rencontre, qualifiée de tournant dans la campagne de qualification. Pour les supporters, il s’agit aussi d’un moment attendu, le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio offrant une nouvelle fois un cadre de prestige. Des informations complémentaires sur la billetterie et l’organisation seront publiées prochainement sur les canaux officiels.

Un calendrier ajusté en raison du Maouloud

Le match aura lieu au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, avec un coup d’envoi fixé à 19h00 (heure locale). Initialement prévu le 04 septembre, il a été reporté au lendemain afin de ne pas empiéter sur les célébrations du Maouloud, a confirmé la FSF. La rencontre se tiendra finalement le vendredi 5 septembre 2025 à 19h00.

Ce choix illustre la volonté des organisateurs de concilier calendrier sportif et calendrier religieux, tout en garantissant un environnement favorable pour les joueurs et les spectateurs. Le public sénégalais, habitué aux grands rendez-vous, se prépare ainsi à soutenir son équipe nationale dans un match à forte portée sportive.

La rencontre Sénégal-Soudan comptera parmi les affiches les plus suivies de cette phase de qualification.