Sénégal: Le ministre de la Justice annonce la digitalisation du casier judiciaire

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a présenté un projet de réforme visant à dématérialiser le casier judiciaire. Cette initiative, discutée lors de la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, entend simplifier l’accès à ce document clé pour les citoyens.

Un outil modernisé pour rapprocher la justice du citoyen

Le Sénégal s’apprête à franchir une étape importante dans la modernisation de son administration judiciaire. Ousmane Diagne a confirmé la mise en place d’un Centre national de gestion du casier judiciaire, dirigé par un magistrat, qui permettra aux justiciables de retirer leur document auprès de la juridiction la plus proche. L’objectif est de réduire les délais et de rendre le service plus accessible, notamment dans les localités où l’obtention du casier reste compliquée.

La réforme prévoit aussi l’accès en ligne à ce document, avec à terme une délivrance « en un clic », selon les mots du ministre. L’avocate et députée Aïssata Tall Sall a salué l’initiative en rappelant que « le casier judiciaire est pour la personne physique ce que le registre du commerce est pour l’entreprise ». Elle a en outre plaidé pour la création d’archives judiciaires accessibles, favorisant la consultation des jugements et de la jurisprudence.

Une session marquée par la transparence et les réformes

L’annonce est intervenue lors de l’examen et du vote de la loi sur l’accès à l’information publique, adoptée à l’unanimité des députés présents. Ce texte, qui vise à garantir la transparence, oblige chaque organisme public à publier des données essentielles et à répondre aux demandes des citoyens dans un délai précis.

Au cours de cette même session, le ministre a également informé les parlementaires de la fin prochaine des fouilles corporelles dégradantes, rendue possible grâce à l’acquisition de matériel adapté. Ce rappel contextuel souligne la volonté du gouvernement d’ancrer ses réformes dans le respect des droits fondamentaux et dans la modernisation des procédures.

Ces changements s’inscrivent dans une dynamique plus large de digitalisation et de bonne gouvernance, amorcée avec la récente adoption de plusieurs textes législatifs.

Le vote des députés ouvre désormais la voie à la mise en œuvre opérationnelle de la dématérialisation du casier judiciaire au Sénégal.