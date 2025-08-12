Sénégal : Les lions au CHAN, une étape cruciale vers les quarts de finale

Photo d'illustration

Avec trois points déjà en poche après avoir dominé le Nigeria, les Lions locaux abordent leur duel face au Congo comme une marche décisive vers les quarts de finale. Le CHAN 2025, organisé conjointement par le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda, offre au Sénégal une opportunité de confirmer son statut de champion en titre. La victoire initiale a placé l’équipe de Souleymane Diallo dans une position favorable, mais le technicien sait qu’une qualification se joue aussi sur la régularité et la gestion des efforts. Chaque minute sur le terrain compte, car un faux pas pourrait rouvrir le jeu à leurs poursuivants, notamment le Soudan, encore en lice pour bousculer la hiérarchie.

Le Congo, un adversaire imprévisible

Le sélectionneur a prévenu ses joueurs : cette rencontre pourrait se révéler un véritable test de patience et de lucidité. « Ce match peut être un piège », a-t-il confié en marge de la préparation. Le Congo, réputé pour son engagement physique et sa capacité à surprendre, n’a rien à perdre et tout à gagner.

Ce type d’adversaire, capable de changer de rythme en un instant, impose au Sénégal de rester vigilant du coup d’envoi au coup de sifflet final. La préparation tactique s’est donc concentrée sur la solidité défensive et la rapidité des transitions, avec l’objectif de frapper dès la moindre ouverture.

Maintenir le cap jusqu’au bout

Pour espérer rallier les phases éliminatoires, les Lions devront conjuguer maîtrise technique et endurance. Les conditions climatiques, la densité des matchs et la pression du titre ajoutent un poids supplémentaire sur les épaules des joueurs. Pourtant, la confiance est palpable dans le camp sénégalais, nourrie par l’expérience acquise en 2022 et par une dynamique positive depuis le début du tournoi.

Si la victoire face au Congo se confirme, le chemin vers les quarts sera presque tracé, laissant entrevoir un nouveau chapitre glorieux dans l’histoire du football local. Reste à transformer cette ambition en réalité sur la pelouse.