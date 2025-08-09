Sénégal : L’ex sélectionneur des Lions reste en Lybie (adjoint)

En 2025, alors que sa carrière prenait une nouvelle dimension hors du continent, Aliou Cissé a été nommé membre du Groupe d’étude technique (TSG) de la FIFA pour la Coupe du monde des clubs. Unique représentant africain, il siège aux côtés d’experts internationaux sous la coordination d’Arsène Wenger, directeur du développement du football mondial. Cette reconnaissance illustre la place qu’il occupe désormais sur l’échiquier du football, au-delà des frontières sénégalaises. Pourtant, c’est sur un autre front, plus exposé et instable, que l’ancien sélectionneur des Lions mène actuellement une bataille quotidienne : celui de la direction technique de la sélection nationale libyenne.

Rumeurs de départ et mise au point

Depuis juillet, des bruits persistants évoquaient un départ imminent de Cissé de la Libye. En cause, des tensions financières apparues quelques mois seulement après sa prise de fonction en mars 2025. Sous contrat jusqu’en 2027, il n’aurait perçu aucun salaire, ce qui l’aurait conduit à adresser un ultimatum à la Fédération libyenne, exigeant un règlement avant la mi-juillet.

Cette situation avait alimenté les spéculations et mis en doute sa poursuite de mission. Le 7 août, Youssouph Dabo, son adjoint, a tranché : Aliou Cissé reste à la tête de l’équipe et prépare activement les rencontres de septembre. Par cette déclaration, il entendait couper court aux rumeurs et confirmer que le technicien poursuit son travail.

Cap sur les échéances sportives

Malgré les obstacles administratifs et contractuels, Cissé maintient son implication auprès des Chevaliers de la Méditerranée. Les préparatifs pour les prochaines échéances internationales sont déjà engagés, avec un programme qui inclut la supervision de joueurs évoluant en Europe. Cette posture, où la rigueur professionnelle l’emporte sur les tensions salariales, pourrait consolider sa position auprès de la Fédération libyenne et redonner confiance à ses joueurs.

Pour les observateurs, sa décision de rester, dans un environnement où les contraintes extra-sportives peuvent rapidement déstabiliser un projet, reflète la même ténacité qui l’avait conduit à offrir au Sénégal son premier titre continental. Les prochaines performances de la Libye diront si cette persévérance se traduit en résultats sur le terrain.