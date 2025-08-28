Sénégal : Liste des 26 joueurs pour affronter le Soudan et la RD Congo

Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé ce jeudi 28 août la liste des 26 Lions convoqués pour les éliminatoires du Mondial 2026. Le retour de Sadio Mané et la première convocation de Moustapha Mbow marquent cette sélection clé.

Deux matchs décisifs pour les Lions

Le Sénégal se prépare à une double confrontation importante dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les Lions affronteront le Soudan à Diamniadio le 5 septembre, avant de se déplacer à Kinshasa le 9 septembre pour y défier la RD Congo.

Ce rendez-vous contre le Soudan constitue la 7ᵉ journée des qualifications et représente un moment crucial pour consolider la première place du groupe B. Les observateurs soulignent qu’un succès à domicile rapprocherait encore davantage la sélection nationale de son objectif : une qualification directe au Mondial.

Une liste marquée par un retour et une nouveauté

Parmi les éléments marquants, le sélectionneur Pape Thiaw a rappelé Sadio Mané, absent lors du dernier rassemblement en raison de son pèlerinage à la Mecque. Autre fait notable, le défenseur central du Paris FC, Moustapha Mbow, intègre pour la première fois le groupe A après une saison remarquée en Ligue 2 française.

La sélection comprend trois gardiens : Édouard Mendy, Mory Diaw et Yehvann Diouf. En défense, on retrouve Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Moussa Niakhaté, Abdoulaye Seck, Ismail Jakobs, El Hadji Malick Diouf, Antoine Mendy et le nouveau venu Moustapha Mbow.

Le milieu de terrain est composé d’Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Lamine Camara, Habib Diarra, Pathé Ciss, Cheikh Niasse et Krépin Diatta. L’attaque regroupe Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye et Cheikh Tidiane Sabaly.

La préparation des Lions se poursuivra à Diamniadio avant le coup d’envoi face au Soudan, dans un contexte où chaque point comptera dans la course à la Coupe du monde 2026.