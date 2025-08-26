Sénégal : Mady Touré saisit les commissions après l’élection de la Fédération de Foot

Kite Aerial Photography (KAP)

Ce 26 août 2025 à Dakar, la coalition Mady Touré 2025 a annoncé avoir saisi les commissions Éthique et Discipline de la Fédération sénégalaise de football. L’initiative intervient après le scrutin du 2 août, marqué par des contestations et des accusations d’irrégularités.

Une contestation portée devant les instances de la FSF

Au lendemain de la saisine de la Commission de recours, la coalition MT2025 a transmis deux requêtes visant la commission Éthique et la commission de discipline de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Selon le communiqué diffusé, ces démarches visent à mettre en évidence des violations supposées des codes lors de l’Assemblée générale élective du 2 août 2025.

Publicité

Le texte souligne que la coalition a choisi d’utiliser les voies internes de régulation pour faire la lumière sur les faits dénoncés. Les responsables réaffirment leur attachement à une gouvernance basée sur l’intégrité et la justice. Le communiqué, dont le contenu pourra être consulté ultérieurement, insiste sur la nécessité d’éviter toute atteinte à l’image du football national.

Un contexte électoral encore sous tension

La commission électorale a confirmé la victoire d’Abdoulaye Fall au second tour face à Mady Touré, qui avait dénoncé des pratiques frauduleuses avant de se retirer. Sur 368 suffrages exprimés, dont 16 nuls, Fall a obtenu 322 voix contre 30 pour son adversaire. Il succède ainsi à Me Augustin Senghor pour un mandat de quatre ans.

Malgré cette proclamation officielle, le climat reste marqué par les contestations. MT2025 indique que, hors communiqués, ses membres et son candidat ne feront aucune autre déclaration pour l’instant. Les acteurs du football sénégalais sont appelés à rester mobilisés pour que ce sport demeure un symbole d’unité et de transparence.

Cette séquence électorale illustre les tensions autour de la gouvernance sportive au Sénégal.