Sénégal : Médaille de Bronze pour les Lions à l’Afrobasket 2025

Photo Unsplash

À Luanda ce dimanche, les Lions du Sénégal ont dominé le Cameroun (98-72) lors du match de classement de l’Afrobasket. Battus en demi-finale par le Mali, ils terminent la compétition sur le podium et confirment leur statut de puissance régionale.

Une réaction collective face au Cameroun

Après leur défaite face au Mali (87-80) en demi-finale, les joueurs du Sénégal ont montré un visage conquérant lors de la petite finale. Face aux Lions Indomptables du Cameroun, la sélection sénégalaise a construit son succès dès les premières minutes grâce à une défense compacte et une circulation de balle efficace.

Le duo formé par Brancou Badio et Ibrahima Faye a pesé des deux côtés du terrain, tandis que Moustapha Diop a apporté une énergie constante. Le score final (98-72) reflète l’autorité des Sénégalais, qui n’ont laissé aucune ouverture à leurs adversaires. Cette victoire consolide la place du pays parmi les favoris réguliers des compétitions continentales.

Jean Jacques Boissy entre dans l’histoire

Au-delà de la médaille, l’Afrobasket 2025 restera marqué par la performance exceptionnelle de Jean Jacques Boissy. Avec 40 points inscrits lors de ce match de classement, il établit un nouveau record du tournoi en nombre de points marqués sur une seule rencontre. Cet exploit individuel sera inscrit dans les annales de la compétition et illustre le potentiel croissant des basketteurs sénégalais sur la scène africaine.

L’Afrobasket, organisé tous les deux ans sous l’égide de la FIBA Afrique, constitue la principale vitrine du basketball continental. Depuis 1962, le Sénégal y a souvent figuré parmi les meilleures nations, avec déjà plusieurs titres remportés. Cette nouvelle médaille de bronze s’inscrit dans la continuité de cette tradition, tout en ouvrant des perspectives pour les prochaines échéances, dont les qualifications mondiales qui feront l’objet d’un suivi particulier.

Les Lions du Sénégal quittent Luanda avec une troisième place méritée et un joueur inscrit dans l’histoire du basket africain.