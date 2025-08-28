Sénégal : Ouverture en octobre d’une nouvelle université à Matam

L’Université Souleymane Niang de Matam ouvrira ses portes avec une capacité d’accueil d’environ 1 500 étudiants. Les premières filières, organisées selon le système LMD, seront orientées vers des parcours professionnels et adaptés aux besoins de la région.

Une université tournée vers les compétences pratiques

Le coordonnateur-recteur, Pr Mamadou Sidibé, a confirmé que le comité technique avait travaillé à la mise en place de licences orientées vers la professionnalisation. « Toutes les licences seront professionnalisantes », a-t-il déclaré, précisant qu’elles donneront aux diplômés des compétences opérationnelles dès la fin du cursus.

Publicité

L’université proposera également des masters et d’autres diplômes, mais aussi une formation continue, renforçant son rôle d’appui au tissu économique local. Cette approche est en cohérence avec la stratégie nationale d’enseignement supérieur, qui encourage la création de filières adaptées aux besoins immédiats du marché.

Un atelier tenu à Mbour a permis de dresser un état d’avancement des infrastructures, avec l’objectif de respecter le calendrier de démarrage des enseignements. Des informations complémentaires sur la préparation académique devraient être publiées prochainement.

Une implantation stratégique dans le nord du Sénégal

Le Directeur de cabinet du ministère de l’Enseignement supérieur a rappelé au micro du Sud FM que l’offre de formation sera alignée sur les réalités du terrain. Les projets industriels annoncés dans la région, notamment l’implantation d’une usine de phosphates, seront pris en compte dans la définition des filières prioritaires. Cette institution sera la huitième université publique du pays et la deuxième dans la zone nord, après l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.

Le lancement de l’Université Souleymane Niang de Matam marque une nouvelle étape dans la politique sénégalaise de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur.