Sénégal: Rupture du contrat initial pour les Chantiers navals, un nouvel appel d’offres lancé

image d'illustration / Port de Dakar

Le président Bassirou Diomaye Faye a mis fin à un contrat de concession jugé défavorable pour les Chantiers navals de Dakar. Un nouvel appel d’offres a été lancé par la SIRN, avec quatre entreprises internationales en lice.

Une concession stoppée puis réorientée

Lors de la présentation du Plan de Redressement Économique et Social, le président Bassirou Diomaye Faye a expliqué avoir demandé à son prédécesseur de suspendre un contrat relatif à la concession des Chantiers navals de Dakar. Selon lui, les termes de ce partenariat public-privé n’étaient pas suffisamment avantageux pour le Sénégal.

Le régime de Macky Sall avait retenu le groupement DakarNaval-Ozata Shipyard, une alliance sénégalo-turque, pour reprendre et exploiter les installations. Ce choix, officialisé peu avant la fin du mandat, avait suscité des doutes quant à la transparence du processus.

Quatre candidats retenus pour le nouveau processus

La Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN) a confirmé l’ouverture d’un nouvel appel d’offres international. Quatre candidats ont été préqualifiés et ont reçu le dossier le 19 août 2025. La date limite de dépôt des offres est fixée au 9 octobre 2025 à 11h GMT.

Les soumissionnaires retenus sont :

le groupement Dakarnav (Sénégal),

(Sénégal), Damen Shipyards (Pays-Bas),

(Pays-Bas), Hat San Shipyard (Turquie),

(Turquie), Jobson Italia SRL (Italie).

La SIRN a assuré que le processus sera conduit dans la transparence et l’équité, conformément aux principes de bonne gouvernance. Des acteurs économiques locaux ont d’ores et déjà manifesté leur intérêt à suivre de près cette procédure, qui représente un enjeu stratégique pour l’industrie navale et portuaire du pays.

La décision de relancer l’appel d’offres confirme l’intention des autorités de placer les Chantiers navals de Dakar au cœur d’une stratégie industrielle nationale renouvelée.