Sénégal : Saisie de chanvre indien à Kafountine, le suspect en fuite

Les gendarmes de la brigade de Kafountine, dans la région de Ziguinchor, ont intercepté mercredi soir un tricycle abandonné par son conducteur. À l’intérieur, ils ont découvert 153 kilogrammes de chanvre indien soigneusement conditionnés.

Une opération nocturne fructueuse

Selon des sources sécuritaires, l’opération a eu lieu aux alentours de 22 h 30 dans le quartier périphérique de Kabar. Les gendarmes, en patrouille, ont remarqué un tricycle circulant de manière suspecte vers la brousse, derrière le lycée de la commune.

Pris en chasse, le conducteur a abandonné son véhicule et a pris la fuite à pied. Les forces de l’ordre ont alors saisi la moto-tricycle, de couleur bleue, ainsi que la cargaison de drogue conditionnée dans des sacs imperméables noirs. Les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour localiser le propriétaire du chargement.

Une gangrène dans la zone sud

La région sud du Sénégal est régulièrement citée comme zone de transit pour le trafic de chanvre indien. Plusieurs opérations menées ces derniers mois par la gendarmerie et la douane ont permis de saisir des cargaisons importantes, confirmant l’ancrage du phénomène dans cette zone frontalière.

Les autorités rappellent que la législation sénégalaise réprime sévèrement le trafic de stupéfiants, avec des peines de prison lourdes et la confiscation systématique des moyens utilisés pour le transport. Cette saisie s’ajoute à d’autres interventions récentes et illustre la continuité des actions de sécurisation déployées par les forces de l’ordre dans la région de Ziguinchor.

La drogue et le tricycle sont désormais entre les mains de la gendarmerie, qui a ouvert une enquête pour identifier et arrêter le mis en cause.