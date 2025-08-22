Sénégal: Vote décisif sur quatre projets de loi

Débats à l’Assemblée nationale sénégalaise. Photo : SEYLLOU / AFP

Les députés de la 15ᵉ législature se réuniront en plénière les 25 et 26 août 2025 pour examiner quatre textes majeurs. Ces projets de loi, déjà validés en Conseil des ministres, visent à renforcer la transparence et la gouvernance publique.

Un calendrier de vote chargé à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale du Sénégal tiendra deux journées de débats intenses autour de textes attendus. Le lundi 25 août, les élus examineront d’abord le projet de loi n°12/2025 portant création de l’Office national de lutte contre la corruption, avant de se pencher l’après-midi sur le projet de loi n°15/2025 relatif à la déclaration de patrimoine.

Le mardi 26 août sera consacré à deux autres dossiers : le matin au projet de loi n°13/2025 définissant le statut et la protection des lanceurs d’alerte, et l’après-midi au projet de loi n°14/2025 sur l’accès à l’information. Ces textes marquent une étape importante dans la mise en place d’outils juridiques de contrôle et de transparence, avec un impact direct sur la gouvernance.

Des réformes alignées sur une stratégie nationale

Lors du dernier Conseil des ministres, l’exécutif avait annoncé une série de mesures pour consolider l’intégrité publique. Quatre projets de loi avaient alors été adoptés, posant les bases d’un système plus robuste de lutte contre les abus. Cette orientation s’inscrit dans une dynamique plus large de réformes économiques et institutionnelles, où la transparence constitue un préalable.

Ces travaux parlementaires devraient susciter un suivi attentif de la société civile et des partenaires internationaux, qui voient dans ces mesures un indicateur du niveau d’engagement du pays pour la bonne gouvernance.

Le vote final attendu à la fin de la session fixera le cadre législatif de la nouvelle stratégie sénégalaise en matière de transparence publique.