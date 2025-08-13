Snoop Dogg élargit son empire de boissons infusées

Photo Syspeo/Sipa/Rex/Shutterstock

L’icône du hip-hop Snoop Dogg poursuit la diversification de son empire entrepreneurial en renforçant sa présence dans l’industrie des boissons. Avec le soutien de Death Row Records et de sa société Iconic Tonics, l’artiste lance sur trois nouveaux marchés américains ses gammes infusées au chanvre Do It Fluid et Doggy Spritz. Ce développement illustre la tendance croissante aux États-Unis à intégrer des produits à base de chanvre dans l’offre grand public, combinant innovation gustative et ancrage culturel.

Trois États stratégiques ciblés

Les nouvelles destinations de la marque sont le New Jersey, la Géorgie et le Tennessee. Chacun de ces territoires possède un lien particulier avec le parcours artistique de Snoop Dogg.

Le New Jersey, reconnu pour avoir vu naître des figures majeures du hip-hop, entretient un pont culturel avec la côte Ouest grâce à ses collaborations avec Redman et Method Man .

et . La Géorgie, et plus précisément Atlanta , occupe une place centrale dans l’essor du rap sudiste, un mouvement auquel Snoop a contribué à travers des projets comme Welcome to Atlanta (Coast 2 Coast Remix).

, occupe une place centrale dans l’essor du rap sudiste, un mouvement auquel Snoop a contribué à travers des projets comme Welcome to Atlanta (Coast 2 Coast Remix). Le Tennessee, notamment Nashville, a accueilli ces dernières années l’artiste dans des collaborations atypiques avec des musiciens country et lors de performances surprises.

Des produits pensés pour la diversité des goûts

Do It Fluid se distingue par une texture onctueuse et une saveur travaillée, tandis que Doggy Spritz propose un soda pétillant au profil rafraîchissant. Les deux boissons sont infusées au chanvre, un ingrédient dont la popularité connaît une croissance rapide sur le marché américain pour ses qualités aromatiques et sa dimension tendance.

Pour garantir une distribution efficace, Iconic Tonics s’appuie sur des partenaires établis : Best Brands Inc. au Tennessee, Savannah Distributing Company en Géorgie et Allied Beverage Group dans le New Jersey. Ces collaborations assurent un maillage logistique solide et un accès privilégié aux réseaux de vente locaux.

Un déploiement inscrit dans une dynamique culturelle

L’implantation dans ces trois États ne répond pas seulement à un objectif commercial. Elle traduit aussi la volonté de Snoop Dogg de prolonger son interaction avec des scènes musicales et culturelles qui ont marqué sa carrière. « Jersey, Géorgie et Tennessee – chacun de ces endroits m’a témoigné de l’amour et a contribué à façonner ma culture, du hip-hop à la soul en passant par la country », a-t-il déclaré, résumant la philosophie derrière ce projet.