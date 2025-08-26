Transports en Algérie : Tebboune annonce six décisions majeures

Le président Tebboune (Photo de GETTY IMAGES / RYAD KRAMDI)

Ce mardi, le président Abdelmadjid Tebboune a dirigé une réunion sur les transports en Algérie, présentant six mesures clés visant à renforcer la sécurité routière et à moderniser le parc automobile.

Sécurité routière et responsabilité élargie

Les forces de gendarmerie et de la sécurité nationale devront intensifier leur présence sur tout le territoire pour faire respecter le code de la route et limiter les accidents. Pour la première fois, la responsabilité en cas d’incident s’étend également aux gestionnaires d’infrastructures, aux écoles de conduite et aux centres de contrôle technique, ainsi qu’à toute entité dont la faute est avérée. Cette mesure combine contrôle et responsabilisation de tous les acteurs de la circulation.

Afin de renforcer la sécurité, les conducteurs seront soumis à des examens réguliers, incluant la détection de drogues et substances illicites. De plus, la responsabilité civile sera systématiquement imposée aux auteurs d’accidents, renforçant la prévention et l’application des règles de circulation.

Modernisation du parc et importations ciblées

L’Algérie prévoit l’importation rapide et massive de roues pour véhicules afin de répondre aux besoins du parc existant. Parallèlement, 10 000 nouveaux bus seront acquis pour remplacer les modèles obsolètes, sous la supervision du ministère de l’Industrie. Ces mesures visent à moderniser le transport public et à garantir une circulation plus sûre et fiable pour les passagers.

Réforme législative et réglementation du permis

Le gouvernement prépare de nouvelles lois sur la circulation routière, incluant les modalités de délivrance du permis de conduire et l’organisation générale du trafic. Ces réformes, qui seront présentées lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres, visent à moderniser le cadre légal et à aligner le secteur sur les standards internationaux.

Concurrence régionale et enjeux

Le développement des transports en Algérie se situe dans un environnement concurrentiel. Le Maroc et la Tunisie ont engagé d’importantes réformes et modernisations dans leurs infrastructures et leur flotte de transport public. L’Algérie se doit d’améliorer la qualité de ses services, réduire les accidents et garantir une mobilité plus sûre et efficace. Ces initiatives représentent un enjeu stratégique pour la compétitivité régionale et la sécurité des citoyens.