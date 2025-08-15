Tunisie : l’Europe demeure son 1er partenaire commercial

Image by Pexels from Pixabay

La Tunisie continue de consolider ses liens économiques avec l’Union européenne, son principal partenaire commercial et investisseur. Selon les informations de Mosaique FM, l’UE concentre 70,3% des exportations tunisiennes au premier semestre 2025, générant un excédent commercial de près de 4 milliards de dinars.

Ce partenariat ne se limite pas aux échanges de biens. L’Europe joue un rôle clé dans l’investissement direct en Tunisie, représentant 88% des flux entrants et soutenant 90% des emplois liés à ces investissements. La France demeure le partenaire historique du pays, avec des échanges commerciaux dépassant 7,2 milliards de dinars et la présence d’environ 1 600 entreprises sur le sol tunisien, employant 160 000 personnes.

Cette concentration des échanges et des investissements européens illustre la dépendance relative de la Tunisie à son voisinage économique. Elle reflète également la confiance des investisseurs européens dans la stabilité du marché tunisien et le potentiel de croissance de certains secteurs, tels que l’agroalimentaire, les technologies et les services industriels.

Pour la Tunisie, maintenir et diversifier ces relations constitue un enjeu stratégique. Si l’UE reste incontournable, le pays explore progressivement d’autres marchés internationaux afin de réduire les risques liés à une dépendance trop forte et de renforcer sa résilience économique.

En somme, l’Europe continue d’être le pilier du commerce et de l’investissement en Tunisie, mais le défi pour les autorités locales reste de transformer cette position en un véritable levier de développement durable et inclusif, tout en consolidant l’attractivité du pays pour d’autres partenaires mondiaux.