Ce qui devait être une expérience alimentaire personnelle s’est transformé en une grave intoxication pour un homme de 60 ans. Soucieux de modifier son régime en supprimant le sel de table, il a, sur la base d’informations obtenues auprès de ChatGPT, introduit dans ses repas du bromure de sodium, un composé chimique rarement utilisé en alimentation et potentiellement nocif.

Une modification alimentaire aux conséquences inattendues

L’homme cherchait une alternative au sel classique. Convaincu par des recherches effectuées en ligne et sur conseil de Chatgpt, il a opté pour le bromure de sodium, couramment employé dans l’industrie. Pendant près de trois mois, il a assaisonné ses plats avec ce produit acheté sur internet, ignorant les risques qu’il encourait.

Des troubles neurologiques et psychiatriques sévères

Peu à peu, des signes préoccupants sont apparus : confusion mentale, troubles de l’humeur, hallucinations, fatigue persistante. L’aggravation rapide de son état a conduit à une hospitalisation d’urgence. Les médecins ont diagnostiqué un bromisme, une intoxication pouvant provoquer des atteintes neurologiques et dermatologiques. Après trois semaines de traitement, l’état du patient s’est stabilisé, permettant son transfert en service psychiatrique avant un retour progressif à domicile.

L’importance de vérifier les sources en matière de santé

Cette affaire illustre les dangers d’un usage non encadré de conseils trouvés en ligne notamment en utilisant les services d’IA, y compris lorsqu’ils proviennent d’outils d’intelligence artificielle. Le bromure de sodium, hors de ses usages strictement encadrés, peut entraîner des effets graves sur l’organisme. Les autorités sanitaires rappellent que toute modification importante de l’alimentation doit être validée par un professionnel de santé.

L’épisode met en évidence la nécessité d’une vigilance accrue face aux recommandations numériques, à une époque où l’IA devient un acteur central dans la recherche d’informations liées à la santé.