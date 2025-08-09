USA : le rappeur T-Hood tué par balle à son domicile en Géorgie

T-Hood (Dr)

Le monde du rap en Géorgie est en deuil après la mort de Tevin Hood, plus connu sous le nom de T-Hood. L’artiste a été victime d’une fusillade survenue vendredi à son domicile, dans la zone non incorporée de Snellville. Malgré l’intervention rapide des secours, il est décédé à l’hôpital local des suites de ses blessures.

Une enquête pour homicide en cours

Selon la police du comté de Gwinnett, les forces de l’ordre ont été appelées pour une dispute ayant dégénéré en coups de feu. Un individu a été interpellé et est actuellement entendu par les enquêteurs. Les autorités traitent l’affaire comme un homicide, mais les circonstances exactes et le mobile restent à déterminer.

Un artiste ancré dans la scène locale

Originaire de la région d’Atlanta, T-Hood s’était forgé une réputation dans la scène rap indépendante, collaborant avec plusieurs figures montantes. Sa musique, souvent inspirée par son vécu, lui avait permis de se constituer une base de fans fidèle, principalement sur les plateformes de streaming et les réseaux sociaux.

Une liste tragique qui s’allonge

La disparition de T-Hood vient rallonger la liste des rappeurs tués par balle ces dernières années. Parmi les cas récents, on compte Takeoff du groupe Migos en 2022, PnB Rock la même année, ou encore Young Dolph en 2021. Ce phénomène ne date pas d’hier : des légendes du hip-hop comme Tupac Shakur et The Notorious B.I.G. ont eux aussi perdu la vie dans des fusillades restées célèbres dans l’histoire musicale.

Violence armée et impact sur la communauté

Ce drame s’inscrit dans un contexte plus large de recrudescence des violences par armes à feu aux États-Unis. Les statistiques nationales montrent une hausse préoccupante des homicides par balle, particulièrement dans certaines zones urbaines du Sud. Pour la communauté hip-hop locale, cette perte rappelle d’autres tragédies similaires qui ont frappé des artistes prometteurs et confirmé la vulnérabilité des figures publiques face à ce fléau.

La police poursuit ses investigations afin de faire toute la lumière sur les faits, tandis que les proches et admirateurs de T-Hood rendent hommage à sa mémoire sur les réseaux sociaux.