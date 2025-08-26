Véhicule d’Ong accidenté à Bembéréké au Bénin : Ce qu’on sait

Un accident de la route s’est produit dans la matinée du mardi 26 août 2025 au niveau du pont de Wodo, près d’Ina, dans la commune de Bembéréké. Selon les informations recueillies par Bip Radio, un véhicule 4×4 appartenant à une organisation non gouvernementale, en partance pour Banikoara, a fait une sortie de route avant de basculer dans les eaux du pont.

Deux personnes se trouvaient à bord : le chauffeur et son supérieur hiérarchique. Le conducteur a réussi à sortir du véhicule et a été retrouvé sain et sauf. En revanche, son passager reste introuvable. Les forces de sécurité, appuyées par des riverains, ont immédiatement lancé des recherches. Celles-ci se poursuivaient encore. Les causes précises de l’accident n’ont pas encore été établies.