Afrique : que cache la déclaration de Poutine sur les liens avec le Congo ?

Denis Sassou Nguesso et Vladimir Poutine (Photo Dimitar W.)

Les relations entre le Congo-Brazzaville et la Russie ne datent pas d’hier. Héritées de la période soviétique, elles ont traversé le temps, oscillant entre coopération militaire, soutien diplomatique et partenariats économiques. Ces dernières années, Brazzaville et Moscou ont renforcé leurs échanges, notamment dans les domaines de la défense, de l’énergie et de la formation.

Le Congo figure aussi parmi les pays africains les plus réguliers dans leur participation aux sommets Russie–Afrique, ce qui illustre la solidité de ce partenariat. C’est dans ce contexte qu’à Pékin, en marge des commémorations du 80ᵉ anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, Denis Sassou Nguesso a rencontré Vladimir Poutine. Selon le média RT, le président russe a tenu à rappeler la place singulière qu’occupe le Congo dans la stratégie africaine de Moscou, soulignant que ce pays est « un allié sûr et fidèle » de longue date.

Une déclaration aux multiples lectures

Cette prise de parole de Poutine n’est pas anodine. En affirmant la loyauté et la constance du Congo, le chef du Kremlin envoie un signal à la fois à ses partenaires africains et à ses adversaires occidentaux. Dans un contexte international marqué par la guerre en Ukraine et l’isolement diplomatique de Moscou, réaffirmer la proximité avec Brazzaville revient à montrer que la Russie conserve des soutiens solides sur le continent.

Pour le Congo, cette reconnaissance conforte sa position d’interlocuteur privilégié de Moscou en Afrique centrale. Cela peut se traduire par des retombées concrètes : coopération militaire renforcée, investissements dans le secteur énergétique, ou encore soutien politique sur la scène internationale.

Au-delà des mots, la déclaration de Poutine illustre la volonté de la Russie de consolider son réseau d’alliances en Afrique. Le Congo, par sa stabilité relative et par la longévité de son dirigeant, offre à Moscou une porte d’entrée sûre dans la région. Derrière les formules de fidélité et d’amitié, il y a donc une stratégie claire. S’appuyer sur des partenaires historiques pour maintenir et développer une influence durable sur le continent.