Afrique : top 5 des passeports les plus chers du continent

En Afrique, les frais de passeport comptent parmi les plus élevés de la planète, rendant l’accès aux voyages internationaux presque inaccessible pour une grande partie de la population. Le Henley Passport Index du troisième trimestre 2025 point du doigt les 5 pays dont les passeports sont les plus onéreux.

D’après le Henley Passport Index, le Cameroun, la République démocratique du Congo (RDC), le Zimbabwe, l’Algérie et la Guinée équatoriale seraient les nations les moins accessibles du point de vue des passeports. Les coûts, démesurés au regard des revenus locaux, restreignent les possibilités de déplacement pour le travail, les études ou les échanges commerciaux.

Le Cameroun, pays au passeport le plus cher

Au Cameroun, un passeport coûte 181 dollars et n’autorise l’entrée sans visa que dans 49 pays. En RDC, le tarif s’élève à 178 dollars pour un accès à seulement 43 destinations. Le Zimbabwe facture 170 dollars son passeport, qui ouvre les portes de 65 pays, tandis qu’en Algérie et en Guinée équatoriale, le prix atteint 137 dollars pour une mobilité limitée à 55 et 56 destinations respectivement.

Dans certains pays, comme la Guinée Équatoriale, ou le salaire moyen représente environ 110 dollars, ces frais représentent un obstacle insurmontable. Même son de cloche Cameroun ou en RDC ou l’acquisition d’un passeport peut équivaloir à plusieurs mois de salaire, plaçant le voyage international hors de portée pour la majorité des citoyens.

Des opportunités réduites sur la scène mondiale

Comparés à d’autres pays africains comme les Seychelles (156 destinations accessibles sans visa) ou Maurice (149), ces passeports assurent, en plus de dépenses importantes, une liberté de circulation très limitée. Cette restriction entrave les opportunités économiques et éducatives, en particulier pour les jeunes et les entrepreneurs qui souhaitent étudier les opportunités qui peuvent se présenter à eux, ailleurs sur le continent ou dans le monde.