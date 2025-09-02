Afrique : top 5 des pays avec les meilleurs systèmes de gouvernance

Port Louis (Île Maurice Photo DR)

La cinquième édition de l’Indice Chandler de bonne gouvernance (CGGI) vient de livrer son classement des pays africains les mieux gouvernés. Selon cette étude, Maurice se place en tête, suivi du Rwanda et du Botswana, mettant en lumière les efforts de ces nations pour renforcer l’efficacité de leurs institutions.

L’indice mesure la capacité des gouvernements à gérer efficacement les ressources publiques, à mettre en œuvre des politiques cohérentes et à instaurer des mécanismes de transparence. Pour l’Afrique, le constat reste contrasté. Malgré une légère amélioration générale entre 2024 et 2025, le score moyen du continent reste le plus faible de toutes les régions analysées.

Publicité

Maurice se distingue par ses réformes ambitieuses dans les domaines de la transparence et de l’administration publique. Le Rwanda, quant à lui, continue de consolider ses institutions et de promouvoir une gouvernance axée sur les résultats. Le Botswana, reconnu pour sa stabilité politique et sa gestion prudente des ressources, complète le trio de tête.

Les deux autres pays figurant dans le top 5 africain ont également développé des stratégies pour améliorer la gestion publique, renforcer l’État de droit et promouvoir la participation citoyenne. Ces résultats montrent que des progrès significatifs sont possibles lorsque les pays mettent en place des politiques cohérentes et durables.

L’édition 2025 du CGGI illustre un message porteur d’espoir pour l’Afrique, et ce, en dépit des défis. Actuellement, des pays réussissent à bâtir des systèmes de gouvernance efficaces, capables de soutenir le développement économique et social. Voici ci-dessous les 5 pays africains avec les meilleurs systèmes de gouvernance :