Après la France, le Qatar va investir des centaines de millions au Canada

Emir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani (Kazakhstan/REUTERS/Vyacheslav Prokofyev)

Le fonds souverain Qatar Investment Authority a annoncé un engagement de 500 millions de dollars dans la société minière canadienne Ivanhoe Mines. Cette opération, dévoilée mercredi, se fera par une émission privée d’actions. Elle représente environ 4 % du capital de l’entreprise une fois l’opération réalisée. L’investissement s’inscrit dans une stratégie plus large de diversification internationale du fonds. La transaction reste conditionnée à l’approbation des autorités de marché, notamment la Bourse de Toronto.

Une opération structurante pour Ivanhoe Mines

L’investissement du fonds souverain du Qatar prendra la forme d’une émission de 57,5 millions d’actions au prix de 12 dollars canadiens l’unité. Au terme de l’opération, QIA deviendra actionnaire minoritaire, sans obtenir de contrôle direct, mais avec la possibilité d’acquérir davantage de droits si sa participation dépasse 10 %. La société Ivanhoe Mines, active notamment en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud, prévoit d’utiliser ces fonds pour développer ses projets liés au cuivre, au zinc et aux métaux stratégiques essentiels à la transition énergétique.

L’arrivée d’un investisseur institutionnel de premier plan constitue une validation pour l’entreprise canadienne, qui cherche à consolider sa base financière. Le secteur minier, fortement capitalistique, exige des ressources considérables pour mener à bien des projets d’exploration, de construction et d’exploitation. Cet apport de 500 millions de dollars permettra de sécuriser certaines phases clés du développement industriel. Plusieurs analystes estiment que ce type de soutien pourra également faciliter d’autres partenariats financiers à l’avenir, ce qui renforcera la capacité d’Ivanhoe à financer ses ambitions.

Publicité

Le Qatar poursuit sa stratégie mondiale de diversification

Au-delà du Canada, l’annonce s’inscrit dans une politique de diversification menée depuis plusieurs années par le fonds souverain du Qatar. Le pays a investi massivement en France, avec une présence notable dans l’hôtellerie de luxe, l’immobilier, l’aéronautique et le sport, notamment à travers l’acquisition du Paris Saint-Germain et la prise de participation dans des groupes comme Vinci ou TotalEnergies. Ces choix illustrent une volonté de placer une partie des revenus issus des hydrocarbures dans des actifs étrangers diversifiés, stables et porteurs à long terme.

La multiplication des opérations à l’international répond aussi à un impératif économique : réduire la dépendance à la rente énergétique et anticiper l’évolution du marché mondial du pétrole et du gaz. Les métaux stratégiques, nécessaires aux technologies de stockage d’énergie, aux véhicules électriques et aux infrastructures de transition énergétique, constituent une cible privilégiée pour ces placements. Plusieurs rapports publics sur l’évolution des investissements souverains soulignent d’ailleurs que cette orientation vers les ressources minières devrait s’intensifier dans les prochaines années.

Avec ce nouveau placement au Canada, le fonds qatari confirme ainsi sa volonté d’équilibrer ses investissements entre l’Europe, l’Amérique du Nord et d’autres régions en croissance. La transaction illustre la place croissante des fonds souverains dans la structuration du secteur des ressources naturelles et leur rôle dans la redéfinition des flux financiers mondiaux.