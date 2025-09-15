Armée marocaine (DR)

Depuis la normalisation de leurs relations, le Maroc et Israël ont progressivement développé des liens étroits, notamment dans le domaine militaire. Rabat s’est tourné vers Tel-Aviv pour moderniser ses forces armées, en bénéficiant de formations spécialisées, de transferts de technologies et de partenariats pour l’acquisition d’équipements avancés. Cette coopération traduit un intérêt commun pour renforcer la capacité opérationnelle du royaume et optimiser sa sécurité nationale.

Des acquisitions stratégiques

Le Maroc a investi près de deux milliards de dollars dans l’acquisition de drones de pointe et de systèmes de défense aérienne sophistiqués. Selon le quotidien israélien Maariv cité par Barlamane, ces achats font partie des ventes d’armement d’Israël aux pays signataires des accords d’Abraham, qui ont atteint environ 14,8 milliards de dollars en 2024. Ces équipements représentent un investissement concret dans la modernisation militaire, au-delà de leur valeur symbolique.

Conséquences régionales et technologiques

Au-delà de la simple acquisition de matériel, ces transactions renforcent la position du Maroc dans la région. La maîtrise de nouvelles technologies militaires permet au royaume d’améliorer sa surveillance aérienne et sa sécurité frontalière, tout en s’alignant sur les standards de défense des partenaires israéliens. Pour Israël, ces ventes reflètent l’élargissement de son influence dans le monde arabe, transformant des accords diplomatiques historiques en échanges tangibles et stratégiques selon la source.

Ainsi, le budget investi par le Maroc dans ces équipements traduit une volonté claire : se doter de forces armées plus performantes tout en affirmant son rôle sur l’échiquier régional. Chaque drone ou système de défense acquis devient un levier de sécurité et de stratégie pour le royaume.