Armement : la France réalise une performance, on vous explique

Sébastien Lecornu avec des soldats français (Photo DNA / Cédric JOUBERT)

La France figure parmi les leaders mondiaux dans la vente de matériels militaires, derrière les États-Unis. Son industrie, qui s’étend de l’aéronautique aux systèmes terrestres et navals, s’impose par sa capacité à proposer des équipements sophistiqués adaptés à différents marchés internationaux. Cette position repose autant sur l’innovation que sur une politique commerciale ciblée, qui lui permet d’exporter tout en respectant certaines restrictions légales.

Rafale et sous-marins : moteurs de la croissance

Selon le rapport annuel du ministère des Armées présenté au Parlement et relayé par Médiapart, les ventes françaises d’armements ont atteint 21,6 milliards d’euros en 2024, un niveau exceptionnel, seulement dépassé une fois dans l’histoire récente. La forte demande à l’étranger pour les Rafale et les sous‑marins Barracuda a largement porté cette performance historique.

Publicité

L’Ukraine se distingue parmi les principaux clients de la France, avec des achats totalisant 907 millions d’euros, tandis que le soutien militaire global de Paris à Kiev depuis 2022 s’élève à 5,9 milliards d’euros. Israël, bien que ne recevant pas d’armes complètes, a acquis pour 27,1 millions d’euros de composants destinés à être intégrés dans des systèmes défensifs ou à être revendus à des tiers. D’autres marchés réguliers incluent les Pays-Bas et l’Indonésie, confirmant la demande soutenue pour les équipements français.

Une industrie stratégique et influente

Au total, le rapport indique que près de 40 milliards d’euros de commandes ont été enregistrées, en incluant celles destinées aux forces armées françaises. Cette réussite montre non seulement la qualité technologique des équipements, mais également leur pertinence stratégique pour les partenaires internationaux. Elle soulève aussi des questions sur l’impact géopolitique, car même les composants peuvent jouer un rôle dans des zones de tension.

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, souligne dans le rapport l’importance de cette dynamique pour la compétitivité française sur le marché mondial. Au-delà des chiffres, ces ventes montrent que la France sait conjuguer innovation industrielle, influence diplomatique et performance économique.