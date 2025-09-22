Armes nucléaires : le Pakistan va protéger ce pays arabe

Des soldats saoudiens. Photo: Mohammed Agence France-Presse

Le Pakistan a annoncé que son arsenal nucléaire pourrait être mobilisé pour protéger l’Arabie saoudite si nécessaire, selon des responsables proches des deux gouvernements. Cette décision suit la signature, le 17 septembre 2025, d’un accord bilatéral de sécurité, consolidant la coopération militaire entre Riyad et Islamabad. Le ministre pakistanais de la Défense, Khawaja Asif, a indiqué que cette disposition s’appliquerait en cas de menace directe. Cette mesure intervient dans une situation régionale marquée par des incidents militaires et des rivalités stratégiques.

Une alliance nucléaire et stratégique

Le ministre Khawaja Asif a indiqué que les armes nucléaires pakistanaises pourraient être mises à disposition de Riyad si la situation l’exige. Cette annonce pourrait modifier les équilibres diplomatiques et militaires dans la région, touchant à la fois alliés et voisins stratégiques, et nécessite un suivi attentif.

M. Shihabi, analyste proche de la cour saoudienne, a précisé à l’AFP que la capacité nucléaire pakistanaise est désormais incluse dans l’accord de défense bilatéral. L’Arabie saoudite a soutenu financièrement le programme nucléaire d’Islamabad, notamment lors de périodes de restrictions internationales. En cas d’attaque, ce parapluie nucléaire protégerait le territoire saoudien, offrant un niveau supplémentaire de dissuasion. Islamabad souligne que cette coopération prend en compte les sensibilités régionales, notamment celles de l’Inde, avec laquelle le royaume maintient des relations diplomatiques stables.

Frappes récentes et tensions

Cette annonce survient après une attaque israélienne contre le Hamas à Doha, au Qatar, début septembre 2025. Des missiles israéliens ont touché des responsables du mouvement impliqués dans des négociations de cessez-le-feu, provoquant des condamnations internationales. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a qualifié cette opération de facteur déstabilisant pour la région. L’incident a intensifié les inquiétudes sur la sécurité régionale, conduisant à des réunions d’urgence au sein du Conseil de coopération du Golfe. Dans ce cadre, le renforcement de la coopération entre Riyad et Islamabad apparaît comme un instrument stratégique destiné à sécuriser le royaume face aux risques militaires et aux pressions géopolitiques. Le dispositif pakistanais destiné à protéger l’Arabie saoudite souligne l’importance des liens historiques et financiers entre les deux pays dans le domaine nucléaire et militaire.