Attaque mortelle de chiens errants en Floride : une septuagénaire retrouvée sans vie

Doreen Richard Broadbelt (DR)

À Miami Gardens, une femme de 72 ans a perdu la vie le 1er septembre après avoir été attaquée par plusieurs chiens errants. L’incident s’est produit alors qu’elle se rendait à son travail chez Walmart. Ce drame soulève des interrogations sur la gestion des animaux en liberté dans la région et les risques sanitaires qui y sont liés. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour identifier les animaux responsables, tandis que les habitants expriment leurs inquiétudes face à une menace qu’ils jugent récurrente.

Une victime déjà préoccupée par les chiens du quartier

Doreen Richard Broadbelt, employée d’un supermarché de Miami Gardens, a été retrouvée sans vie à proximité de son domicile tôt le matin. Selon les secours, elle présentait de multiples morsures attribuées à des chiens errants. Sa fille, Lateisha Wilkinson, a affirmé que sa mère redoutait régulièrement ces animaux et portait même un bâton pour se protéger lors de ses déplacements. Les riverains confirment que le voisinage est régulièrement traversé par des meutes, contraignant parfois les résidents à retarder leurs sorties.

Les services animaliers du comté de Miami-Dade ont immédiatement entamé des analyses ADN sur plusieurs chiens identifiés dans la zone afin de déterminer lesquels étaient impliqués dans l’attaque. Parallèlement, la police locale a intensifié ses patrouilles et sollicité la coopération des habitants pour repérer les bêtes potentiellement dangereuses. Cet événement tragique met en avant un problème déjà signalé à de multiples reprises par les habitants de la ville.

Le phénomène des chiens en liberté n’est pas limité à cette commune. Selon plusieurs rapports officiels, la Floride enregistre chaque année des centaines de morsures, parfois graves, liées à des animaux errants ou non surveillés. Cette question de sécurité publique pourrait faire l’objet d’un renforcement des mesures locales, notamment sur la responsabilité des propriétaires et l’identification des animaux. Certaines associations de protection animale estiment également nécessaire de développer des campagnes d’adoption et de stérilisation pour limiter la prolifération des chiens abandonnés.

D’autres attaques recensées aux États-Unis

Le drame de Miami Gardens n’est pas isolé. Ces dernières années, plusieurs cas d’attaques mortelles de chiens errants ont été signalés sur le territoire américain. En août, un incident dans l’État de Washington avait suscité une procédure judiciaire importante, la responsabilité des propriétaires étant directement mise en cause. Quelques mois plus tôt, dans le Midwest, une femme âgée avait également succombé à ses blessures après une agression similaire.

Ces affaires ont conduit certains comtés à durcir leurs réglementations sur la surveillance des animaux, avec des obligations accrues pour les détenteurs de chiens jugés dangereux. Dans plusieurs villes, des programmes de capture et de stérilisation des animaux errants ont été renforcés pour limiter le risque de nouvelles attaques. À Miami Gardens, les habitants rappellent qu’ils avaient déjà signalé la présence répétée de chiens errants dans les rues. Le décès de Doreen Broadbelt s’inscrit donc dans une série d’événements tragiques qui illustrent les difficultés des autorités locales à endiguer ce phénomène.