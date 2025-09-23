Automobile au Maroc: une société chinoise cotée en bourse annonce une usine

Intérieur d'une voiture chinoise BYD (DR)

Pékin renforce méthodiquement son emprise économique sur les pays en développement, combinant investissements ciblés et partenariats stratégiques pour étendre son influence dans des secteurs clés comme l’automobile, l’énergie et les technologies de pointe.

Une stratégie qui devient un vrai levier de puissance et de développement, avec des entreprises chinoises s’implantant massivement dans des économies prometteuses. Parmi elles, le Maroc. Le Royaume se distingue comme un endroit idéal, grâce à son dynamisme industriel et sa position géostratégique.

Tenglong Gufen annonce une grande nouvelle

Exemple frappant de cette stratégie : Tenglong Gufen, spécialiste chinois des composants thermiques pour véhicules, déjà présent en Pologne aux côtés de Volvo et Stellantis. Après des succès en Europe et en Asie du Sud-Est, le groupe vise désormais l’Afrique du Nord, où il prépare une usine de pointe pour 2026, destinée à équiper les véhicules de nouvelle génération. Des électriques, principalement.

Le Maroc, pivot industriel

Le choix du Maroc n’est pas anodin. Avec son écosystème automobile en plein boom, le royaume offre un terreau fertile pour produire des systèmes thermiques haut de gamme, renforçant son statut de hub régional. Ce projet s’aligne sur la vision marocaine : attirer des technologies foreign pour doper sa compétitivité. Mais le groupe chinois va plus loin, en misant aussi sur des solutions pour data centers (pompes électroniques, refroidissement) et en injectant 50 millions de yuans dans une filiale dédiée au stockage d’énergie.

Les résultats parlent d’eux-mêmes. Au premier semestre 2025, ses revenus liés aux véhicules électriques ont explosé, frôlant 680 millions de yuans. Une performance qui a propulsé son action +8 % en une semaine, portant sa capitalisation boursière à 5,68 milliards de yuans. Preuve que sa stratégie d’innovation aggressive paie, tant pour ses actionnaires que pour les économies locales qu’elle transforme. Nul doute que cette success story donnera des idées à d’autres groupes chinois attirés par l’économie marocaine et son dynamisme.