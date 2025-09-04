Aviation au Maghreb : une compagnie aérienne veut faire chuter les prix

Photo Pixabay

Air France, Royal Air Maroc et Air Algérie dominent traditionnellement le transport aérien au Maghreb, grâce à leurs hubs stratégiques (Paris, Casablanca, Alger), leurs réseaux étendus et leur clientèle fidèle. Leur force ? Une offre adaptée aux voyageurs d’affaires et touristiques, renforcée par des partenariats solides qui assurent leur leadership sur les liaisons entre l’Afrique du Nord, l’Europe et au-delà.

Pourtant, le secteur se fait plus concurrentiel. L’arrivée d’Iberia, avec sa stratégie tarifaire agressive, ébranle le marché. En ciblant des routes clés, comme les liaisons Espagne-Algérie avec des prix cassés, la compagnie espagnole menace les positions acquises et pousse les leaders historiques à réinventer leur modèle pour rester compétitifs.

L’attaque commerciale d’Iberia

Pour séduire les voyageurs, Iberia a lancé une campagne choc pour les fêtes 2025. Du 1er au 22 septembre, elle propose des billets aller simple vers Alger à partir de 35 €, avec six vols hebdomadaires depuis Madrid. Une stratégie offensive pour capter la demande pendant les périodes de pointe, en misant sur des tarifs ultra-compétitifs pour attirer une clientèle sensible aux prix.

Des offres qui font trembler la concurrence

Iberia ne s’arrête pas à l’Algérie : elle étend ses promotions à d’autres destinations, comme Lisbonne (25 €), Paris (42 €) ou Londres (59 €). La compagnie va plus loin en proposant des forfaits tout compris (vol + hôtel ou voiture), comme un séjour à New York pour 569 € ou à Majorque pour 89 €. Ces offres, couplées aux avantages de son programme de fidélité Iberia Plus, renforcent son attractivité.

Face à cette concurrence accrue, Air France, Royal Air Maroc et Air Algérie sont sous pression. Pour conserver leur part de marché, elles devront baisser leurs prix, élargir leurs dessertes ou améliorer leurs services. Un défi de taille : s’adapter rapidement ou risquer de perdre leur hégémonie dans une région où elles règnent depuis des décennies, sans vraie concurrence.

À voir toutefois si l’offre proposée par Iberia saura convaincre les voyageurs, qui privilégieront cette compagnie espagnole plutôt que les acteurs traditionnels, avec lesquels ils peuvent avoir l’habitude de voyager.