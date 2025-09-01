Bénin : 22 kilos de chanvre indien saisis, deux suspects arrêtés à Bohicon

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

La Police républicaine a enregistré une nouvelle avancée dans sa lutte contre le trafic de stupéfiants. Le dimanche 31 août 2025, les agents du commissariat du 1er arrondissement de Bohicon ont interpellé deux individus transportant une importante quantité de chanvre indien.

Selon les informations rapportées par la police sur ses plateformes digitales, l’opération a eu lieu vers 4 heures du matin au carrefour Sodohomè. Agissant sur la base d’un renseignement, les policiers ont procédé au contrôle de deux hommes à moto en direction d’Illara. La fouille de leurs bagages a conduit à la découverte de trois sacs contenant quarante plaquettes de chanvre indien, soit un total de 22 kilogrammes. L’un des sacs était porté à dos par l’un des suspects.

Lors de leur audition, les deux mis en cause ont affirmé avoir quitté Azovè pour rallier Illara, localité située dans la commune de Kétou. Ils n’ont cependant pas pu justifier la provenance ni la destination finale de la marchandise. Conformément aux procédures, les prévenus ont été remis à l’Office central de répression du trafic illicite des drogues et précurseurs (OCERTID), qui poursuivra les investigations afin de remonter la filière.