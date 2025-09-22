Bénin : 25 hectares disponibles pour des entrepôts logistiques (appel aux investisseurs)

Photo : DR

Le ministère du Cadre de vie et des Transports, chargé du Développement durable, a lancé un appel à manifestation d’intérêt dans le cadre du projet de construction de la plateforme agroalimentaire du Grand Nokoué, à Abomey-Calavi. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du gouvernement de moderniser la chaîne logistique et de renforcer le secteur agroalimentaire.

Le projet comporte deux composantes majeures : la construction d’un marché de gros agroalimentaire et la mise en place d’une plateforme logistique. Pour ce faire, un domaine de 60 hectares a été mobilisé. Trente-cinq hectares seront directement affectés au Port autonome de Cotonou (PAC) pour la réalisation de sa plateforme logistique. Les 25 hectares restants sont réservés aux opérateurs privés du secteur logistique et des transports qui souhaitent édifier des entrepôts ou autres espaces de stockage.

Modalités de participation des promoteurs privés

Les investisseurs intéressés, personnes physiques ou morales, doivent adresser leur dossier de candidature au président de la Commission d’attribution de domaines de la plateforme logistique. Ce dossier doit comprendre une lettre de demande précisant la superficie souhaitée ainsi qu’une note de présentation du projet, indiquant son coût estimatif TTC, les sources de financement et le délai prévisionnel de réalisation.

Une caution obligatoire de 50 000 F CFA par mètre carré devra être versée avant la signature du bail à construction. Cette somme sera restituée intégralement au promoteur à l’achèvement des travaux, sous réserve du respect du cahier de charges et des délais fixés. La durée des travaux est limitée à 12 mois. Le contrat de bail prévoit par ailleurs un loyer symbolique d’un franc CFA par an pour les cinq premières années.

Dépôt des dossiers avant le 30 octobre

Les promoteurs ont jusqu’au 30 octobre 2025 à 17 heures pour soumettre leurs dossiers. Les dépôts peuvent se faire au secrétariat de la Société immobilière et d’aménagement urbain (SImAU), situé au 1066 Boulevard Saint-Michel à Cotonou, ou par courriel à l’adresse promo.rdp@simaubenin.com. À travers cet appel, le ministère dirigé par José Tonato entend offrir un cadre structuré et attractif aux acteurs privés pour contribuer à la mise en place d’infrastructures logistiques modernes, au service du développement du secteur agroalimentaire et de la compétitivité du Bénin.