Bénin : 29 victimes se manifestent après l’arrestation d’une voleuse de motos de Godomey

Un véhicule de la police républicaine

L’affaire de vol de motos à Godomey connaît de nouveaux rebondissements. La femme interpellée dans la nuit du 9 au 10 septembre par les forces de l’ordre fait désormais l’objet de 29 plaintes, toutes déposées par des hommes victimes de son stratagème. Selon les informations recueillies auprès du commissariat de Godomey par Peace Fm,, ces victimes proviennent de Pahou, Calavi et Hèvié. Toutes ont formellement identifié la mise en cause, confirmant avoir été piégées par la même méthode.

Le mode opératoire reposait sur un scénario de séduction soigneusement élaboré : la suspecte et son complice approchaient des hommes dans des lieux publics, les invitaient dans un bar sous divers prétextes, puis tentaient de les droguer pour s’emparer de leurs motos. C’est d’ailleurs ce stratagème qui a conduit à l’arrestation de la femme. Dans la nuit du 9 septembre, un homme identifié sous les initiales W. a été sollicité par un couple pour célébrer la naissance de jumeaux dans un bar.

Sur place, la femme aurait tenté de l’endormir à l’aide d’une substance. Mais grâce à sa vigilance, la victime a pu alerter la police. Si le complice masculin a pris la fuite, sa partenaire a été arrêtée sur-le-champ. Depuis, l’enquête ouverte par les autorités s’élargit. L’ampleur des plaintes enregistrées confirme l’existence d’un réseau bien rodé. Les forces de l’ordre poursuivent leurs recherches pour mettre la main sur le complice toujours en cavale.