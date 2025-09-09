Bénin :  511 kg de chanvre saisis à Sèmè-Podji

Des agents de la police républicaine (Photo AmB.)

La Police républicaine a porté un coup dur aux trafiquants de drogue à Sèmè-Podji. Selon les informations rapportées par la police, dans la nuit du 6 au 7 septembre 2025, une opération menée par le commissariat de l’arrondissement a abouti à la saisie de 511 kilogrammes de chanvre indien. Guidés par des renseignements précis, les agents ont ciblé un site aménagé en bord de mer, où des abris de fortune servaient de cache aux trafiquants.

Quatorze sacs remplis de boules de chanvre ont été découverts et immédiatement transportés au poste de police. Les suspects, eux, ont réussi à s’échapper en pirogue, profitant de l’obscurité. D’après les premières informations recueillies, cette cargaison était destinée à la fois à l’approvisionnement local et à l’exportation vers un pays voisin, révélant l’étendue d’un réseau transfrontalier actif.

Le commissaire de Sèmè-Podji s’est félicité de la réussite de l’opération, soulignant la détermination de ses équipes à faire reculer ce fléau. « Cette saisie majeure est un coup dur porté aux réseaux de drogue qui opèrent dans notre secteur. Les investigations se poursuivent pour identifier et interpeller les fugitifs », a-t-il déclaré. Cette action s’inscrit dans une série d’interventions engagées par la Police républicaine contre le trafic de stupéfiants, un phénomène qui menace la sécurité et la santé publique.