Bénin : alerte sur des céréales infantiles contaminées à l’aflatoxine B1

Des lots de céréales pour enfants importés de France et distribués sur le marché béninois font l’objet d’une alerte sanitaire. L’Union européenne a signalé la présence d’aflatoxine B1, une mycotoxine classée parmi les plus dangereuses, via le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires (RASFF).

Selon le courrier officiel transmis aux autorités, la contamination a été détectée dans un produit infantile aromatisé au biscuit. L’aflatoxine B1 représente un risque majeur pour la santé, particulièrement chez les nourrissons et les jeunes enfants. L’UE appelle le Bénin à diffuser rapidement l’information et à collaborer avec le point focal RASFF pour la coordination technique.

Joël Neubert, chef de la coopération de la délégation de l’Union européenne, a invité l’Agence béninoise de la sécurité sanitaire des aliments (ABSSA) à travailler en étroite synergie avec les ministères de l’Agriculture, de la Santé, de l’Industrie et du Commerce, ainsi qu’avec le laboratoire central de contrôle sanitaire.

Face à cette alerte, l’ABSSA est sommée de prendre des mesures urgentes afin de protéger les consommateurs et d’organiser, si nécessaire, le retrait des produits incriminés. L’affaire remet en lumière la nécessité de renforcer les contrôles sur les denrées alimentaires importées et de consolider les mécanismes de sécurité sanitaire au Bénin.